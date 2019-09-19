時力要求改兩岸方針 柯文哲：皆堅持台灣主體性

（中央社記者陳怡璇台北19日電）外界關注台北市長柯文哲是否尋求政黨提名參選2020總統大選，他說，「明天的事明天再煩惱」。對於時力要求拋棄兩岸一家親想法再談，他表示，雙方都一樣，皆堅持台灣主體性。

由於柯文哲未登記申請2020總統大選被連署人作業，外界關注他是否在11月22日前成為親民黨或時代力量提名的大選人選。

柯文哲上午接受媒體聯訪對此表示，「明天的事情明天再煩惱」。

時代力量正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召立委黃國昌為優先考量選項之一，還表示柯文哲要先放棄「兩岸一家親」想法，才有談下一步的可能。

柯文哲上午回應指出，「台灣的主體性、台灣的優越性跟台灣民主自由，這大家都一樣啊，我們只是常常是嘴巴講的話不一樣，其實內容都是堅持台灣主體性，有什麼不一樣？」

柯文哲說，時代力量目前沒人跟他聯繫、要見面就來見，有媒體報導「柯昌配」，「每天都有這種驚悚的消息」。

民主進步黨主席卓榮泰指民進黨總統參選人的正當性是由黨機制決定，不是柯文哲決定。對此，柯文哲用台語回應，「贏錢就好，不要贏錢又要贏話」。（編輯：戴光育）1080919