最後會期拚連任 立院召委改選平順

（中央社記者王揚宇台北19日電）本屆立法院最後一個會期召委選舉今天出爐，因召委握有法案排審權，一向是兵家必爭之地，但由於多數立委要拚連任，戰況不如過去激烈，16席召委中，過半為不分區立委以及沒競選連任的區域立委。

立法院第9屆第8會期8個常設委員會今天上午舉行召委選舉，藍綠黨團紛紛發出甲級動員因應，最終民進黨立法院黨團獲得10席召委，而國民黨團則與親民黨團合作，共獲得6席召委席次。

民進黨團的10席召委，王定宇、趙天麟都要爭取連任，仍接下外交及國防委員會的召委。其餘8席召委，有5席是不分區立委（段宜康、周春米、李麗芬、邱泰源、施義芳），2席是黨內初選失利，未能爭取區域立委連任的李俊俋、葉宜津；另外1席則是因選區變更而退出立委初選的蘇震清。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，第8會期是最後一個會期，要投入選舉的人都很忙，因此盡量讓不分區或沒有要選舉的人來擔任召委，讓要選舉的人專心去拚連任。

另外，民進黨立法院黨團「三長」以往不擔任召委，但李俊俋這次扛下內政委員會召委，他說，因為這會期民進黨在內政委員會的立委，只有他不用選舉，所以黨團要求他擔任。

至於國民黨部分，5席召委中，有3席要力拚區域立委連任（陳超明、費鴻泰、林為洲），另外2席是不分區立委（陳宜民、童惠珍）；此外，在國民黨教育及文化委員會立委無人有意願擔任召委的情況下，連續3個會期禮讓給加入親民黨運作的無黨團結聯盟立委高金素梅。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，國民黨團推出的召委人選，第一是以功能、專業取向為優先，找出最合適的人選，第二也能兼顧選舉，盡量推北部選區或不分區立委擔任。（編輯：林興盟）1080919