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蔡總統行程 青年樂生聯盟成員突襲陳情

最新更新：2019/09/19 17:41
總統蔡英文19日在新北市新莊區出席「不動產仲介全國聯合會金仲獎頒獎典禮」，過程中遭青年樂生聯盟成員突襲式陳情，蔡總統表示，相關部會會做適當處理。中央社記者葉臻攝　108年9月19日
總統蔡英文19日在新北市新莊區出席「不動產仲介全國聯合會金仲獎頒獎典禮」，過程中遭青年樂生聯盟成員突襲式陳情，蔡總統表示，相關部會會做適當處理。中央社記者葉臻攝　108年9月19日

（中央社記者葉臻新北19日電）總統蔡英文今天至新莊出席頒獎典禮，過程中遭青年樂生聯盟成員突襲式陳情，其中一名男子因情緒激動，被隨扈拖出場外，蔡總統受訪時則回應，相關部會會做適當處理。

總統蔡英文今天下午至新莊出席「不動產仲介全國聯合會金仲獎頒獎典禮」，遭青年樂生聯盟突襲式陳情。

蔡總統才步入會場沒多久，一名身穿紅衣的短髮女子便高喊著「蔡總統救救樂生」，試圖向蔡總統陳情，一陣混亂後被現場隨扈人員架出。

另名男子約15分鐘後也被隨扈從會場拖出，過程中男子始終高喊「蔡總統救救樂生」，隨後被隨扈送出大樓，另有2人也因試圖陳情被請出場外。

蔡總統接受媒體聯訪時，被問及稍早會場的樂生抗議事件，蔡總統表示，樂生的事情已歷經多年，相關議題也經過很多討論，相信相關部會會做適當處理。

青年樂生聯盟成員林小姐表示，樂生院民此次是針對目前衛生福利部所主導的樂生園區計畫中，黑箱程序、懸空陸橋入口意象以及今年4月強拆樂生舊大門事件表達反對意見。（編輯：張銘坤）1080919

總統蔡英文19日到新北市新莊區出席「不動產仲介全國聯合會金仲獎頒獎典禮」，過程中有青年樂生聯盟成員突襲式陳情，隨後被隨扈人員架出場外。中央社記者葉臻攝　108年9月19日
總統蔡英文19日到新北市新莊區出席「不動產仲介全國聯合會金仲獎頒獎典禮」，過程中有青年樂生聯盟成員突襲式陳情，隨後被隨扈人員架出場外。中央社記者葉臻攝　108年9月19日
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