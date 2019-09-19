更多編輯台推薦新聞：
中國豬價居高不下 餐廳老闆停售藥燉排骨
兩岸

中國豬價居高不下 餐廳老闆停售藥燉排骨

樂天經營台灣市場逾10年 加盟中職盼增知名度
運動

樂天經營台灣市場逾10年 加盟中職盼增知名度

華城連環殺人案嫌犯為模範囚 像雙面人令獄方吃驚
國際

華城連環殺人案嫌犯為模範囚 像雙面人令獄方吃驚

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
高雄街頭暴力頻傳
高雄市街頭暴力頻傳，內政部警政署刑事局長黃明昭19日南下高雄市坐鎮主持專案會議。內政部長徐國勇也表示，20日他也會親自到高雄了解狀況。高雄市長韓國瑜則說重話，點名前鎮警分局轄內再發生類似槍擊砸店案件就撤換分局長，再不行市警局長就要負責。
高雄街頭暴力頻傳
新聞專題
高雄街頭暴力頻傳2/8

高雄街頭暴力頻傳 徐國勇20日將南下了解

最新更新：2019/09/19 22:34
高雄市區連日來發生直播主直播站處所遭砸並聚眾滋事，寵物店被砸開槍，警方19日指出，全案疑因兩名網紅直播主糾紛引起。圖為網紅主播連千毅鼓山區直播站19日遭車衝撞。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年9月19日
高雄市區連日來發生直播主直播站處所遭砸並聚眾滋事，寵物店被砸開槍，警方19日指出，全案疑因兩名網紅直播主糾紛引起。圖為網紅主播連千毅鼓山區直播站19日遭車衝撞。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年9月19日

（中央社記者葉臻新北19日電）高雄市街頭暴力頻傳，內政部警政署刑事局長黃明昭今天南下高雄市坐鎮主持專案會議。內政部長徐國勇對此指出，明天立法院總質詢結束，他也會親自到高雄了解狀況。

高雄市近日發生多起暴力衝突事件，黃明昭今天南下高雄市坐鎮主持專案會議，將把掃蕩街頭暴力列為重點項目。

徐國勇今天陪同總統蔡英文至新莊出席「不動產仲介全國聯合會金仲獎頒獎典禮」，會後接受媒體聯訪時被問及高雄街頭暴力頻傳等問題。

對此，徐國勇表示，高雄的暴力衝突事件連續多天出現，是挑戰公權力、挑戰治安，因此，他今天特別向警政署長陳家欽提起，陳家欽也立即指示黃明昭率員南下處理。

徐國勇指出，他也已特別指示內政部政務次長陳宗彥南下高雄督導，「明天立法院總質詢結束，我也會親自到高雄了解狀況」，不允許挑戰公權力的行為。

徐國勇表示，高雄市長韓國瑜現在是中國國民黨總統參選人，高雄的治安是重中之重，原因就在這裡，「當時我講重中之重，他還不高興，我要請韓市長了解，因為你是總統候選人，高雄的維安是非常重要的，你必須要注重治安，不能安居，人民就不能樂業」。

媒體提問，是否會擔心被韓粉認為中央介入太多？徐國勇指出，「已經兩三天這樣，甚至衝撞警察、警察必須對空鳴槍，是較大的事件，韓市長現在是總統候選人，我們必須維護那裡的治安」。（編輯：戴光育）1080919

延伸閱讀
暴力零容忍 韓國瑜撂重話：再發生換分局長警政署長要求徹查直播主 防範掩護幫派分子高雄街頭暴力頻傳 刑事局：必要時增警維護治安
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報