高雄街頭暴力頻傳 徐國勇20日將南下了解

高雄市區連日來發生直播主直播站處所遭砸並聚眾滋事，寵物店被砸開槍，警方19日指出，全案疑因兩名網紅直播主糾紛引起。圖為網紅主播連千毅鼓山區直播站19日遭車衝撞。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年9月19日

（中央社記者葉臻新北19日電）高雄市街頭暴力頻傳，內政部警政署刑事局長黃明昭今天南下高雄市坐鎮主持專案會議。內政部長徐國勇對此指出，明天立法院總質詢結束，他也會親自到高雄了解狀況。

高雄市近日發生多起暴力衝突事件，黃明昭今天南下高雄市坐鎮主持專案會議，將把掃蕩街頭暴力列為重點項目。

徐國勇今天陪同總統蔡英文至新莊出席「不動產仲介全國聯合會金仲獎頒獎典禮」，會後接受媒體聯訪時被問及高雄街頭暴力頻傳等問題。

對此，徐國勇表示，高雄的暴力衝突事件連續多天出現，是挑戰公權力、挑戰治安，因此，他今天特別向警政署長陳家欽提起，陳家欽也立即指示黃明昭率員南下處理。

徐國勇指出，他也已特別指示內政部政務次長陳宗彥南下高雄督導，「明天立法院總質詢結束，我也會親自到高雄了解狀況」，不允許挑戰公權力的行為。

徐國勇表示，高雄市長韓國瑜現在是中國國民黨總統參選人，高雄的治安是重中之重，原因就在這裡，「當時我講重中之重，他還不高興，我要請韓市長了解，因為你是總統候選人，高雄的維安是非常重要的，你必須要注重治安，不能安居，人民就不能樂業」。

媒體提問，是否會擔心被韓粉認為中央介入太多？徐國勇指出，「已經兩三天這樣，甚至衝撞警察、警察必須對空鳴槍，是較大的事件，韓市長現在是總統候選人，我們必須維護那裡的治安」。（編輯：戴光育）1080919