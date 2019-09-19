台爭取國際參與 美德駐台單位力挺

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）台灣爭取參與聯合國體系，外交部製作文宣短片「真誠的朋友」，強調台灣是不該被國際遺漏的重要夥伴。美國、德國駐台單位也分別在臉書轉分享這支短片，力挺台灣國際參與。

第74屆聯合國大會17日在紐約聯合國總部開議，24日至30日舉行總辯論。為爭取國際對台灣參與聯合國體系的支持，外交部製作文宣短片「真誠的朋友」（A True Friend）9月初正式上線；短片強調台灣不僅是負責任、肯貢獻的真誠朋友，更是在落實聯合國永續發展目標上，不應被國際遺漏的重要夥伴。

外交部日前在臉書粉絲專頁發布這支影片，德國在台協會今天下午也在臉書轉分享，並在貼文中表示，「德國支持台灣有意義參與有實際需要的國際組織，台灣的缺席有損全球利益」。

除了德國，美國在台協會（AIT）昨天也在臉書轉分享這支短片，並在貼文中力挺台灣。

AIT貼文指出，聯合國大會17日於紐約召開，「台灣是一個民主的成功故事、可靠的夥伴，以及世界上一股良善的力量，美國重視美台關係，並支持台灣持續擴大對全球社會的貢獻」。（編輯：黃國倫）1080919