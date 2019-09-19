藍傳黑英計畫攻蔡學歷 民進黨蔡陣營籲停止抹黑

（中央社記者溫貴香台北19日電）傳國民黨擬定「黑英計畫」攻總統蔡英文學歷問題，民進黨與蔡陣營今天呼籲國民黨停止惡質的抹黑伎倆，蔡陣營發言人阮昭雄說，2012年的宇昌抹黑案是台灣民主最黑暗的記號，請人民拒絕再一次的宇昌抹黑。

ETtoday新聞雲今天報導，獨家取得的一份11日國民黨中常會流出的會議紀錄，準備就蔡總統學歷問題，擬定「黑英計畫」；不過，藍營內部有不同聲音，擔心此案會成為「宇昌案」的翻版，而國民黨副主席郝龍斌也建議，要透過國會立委質詢，有免責權，來追查此事比較妥當。

民進黨發言人吳濬彥晚間表示，國民黨曾向教育部查詢蔡總統在國立大學的任職和升等紀錄，確認沒有問題，也向外交部確認過蔡總統的博士學歷，並沒有造假的問題。倘若國民黨認為有問題，是否是質疑教育部、外交部公務人員相關領域的專業？那麼要問，當時的執政黨是誰？

吳濬彥說，國民黨過往就曾為了選舉，搞出一個宇昌案，毀了台灣的生技產業，至今損失無法估算，令人痛心，因此呼籲國民黨停止這種惡質的選舉歪風，停止這種慣性抹黑的選舉伎倆。

總統蔡英文2020連任辦公室發言人阮昭雄表示，2012年的宇昌抹黑案，是台灣民主最黑暗的記號。儘管後來司法終究釐清真相，但台灣也因此在錯誤的方向上繼續空轉4年。

他說，台灣正面臨國家繼續前進還是後退的關鍵時刻，這也是對台灣社會的再一次警告，如果沒有記取教訓，讓抹黑橫行，台灣將失去的將不只是接下來的4年，而是所有人的未來。

阮昭雄也提醒國民黨徹底脫離黑暗，試著建立正直、健康的政治文化，和台灣人民一起拒絕再一次的宇昌抹黑。（編輯：蘇志宗）1080919