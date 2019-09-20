陸委會副主委訪華府 美關切中共對明年選舉干預

正在華府訪問的陸委會副主委邱垂正表示，美方非常關切中國現在對台灣極限施壓，也關切中共可能採取哪些方式影響台灣明年大選，假訊息對選舉、社會的影響與內部滲透分化。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年9月20日

（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）正在華府訪問的陸委會副主委邱垂正表示，美方非常關切中國現在對台灣極限施壓，也關切中共可能採取哪些方式影響台灣明年大選，例如假訊息對選舉、社會的影響與內部分化。

邱垂正此次訪美近一週時間，與美方行政部門、智庫廣泛交換意見。至於造訪哪些行政部門與智庫，他則不願多說。

他表示，此行主要是向美方說明台灣的兩岸政策與兩岸情勢發展，他向美方表示台灣未來會繼續與理念相近的國家共同努力，維持兩岸關係和平、穩定現狀。

至於美方關切的主要議題有哪些，邱垂正表示，美方非常關切中國目前對台灣的極限施壓，包括對台灣進行假訊息攻擊、刻意破壞台海現狀，以及未來可能的進一步施壓。

此外，他表示，明年選舉、中共對台灣社會的影響與內部滲透分化，美方也高度關切，

邱垂正提到，此行拜會的相關人士都提到如何讓明年選舉能公正、公平且透明，也非常關切中共可能透過何種方式影響台灣選舉。他則向美方表示政府會盡最大努力，透過立法與各種方式維護選舉公平性，降低中共的介入。（編輯：高照芬）1080920