朱立倫啟動全台輔選行程 首站力挺洪秀柱南征

（中央社記者余祥台北20日電）前新北市長朱立倫將在22日啟動全台輔選行程，第一站將以台南女婿身分，力挺參選台南第6選區立委的前國民黨主席洪秀柱，隔週將拉回台北市、新北市，為黨籍立委參選人站台。

民進黨已完成75個區域立委選區提名布局，國民黨則有4選區尚未提名，2020立委選戰人選大致就定位，選戰即將開打。

不過，有國民黨內人士坦言，雖鴻海創辦人郭台銘宣布不選2020總統，郭陣營和黨中央、國民黨總統參選人韓國瑜陣營之間仍處於緊張關係，許多立委參選人考量到選區內有郭粉也有韓粉，兩邊都不敢得罪。

該人士說，在此情況下，不少立委參選人反映說，朱立倫成藍營最大公約數，也是他們盼優先幫忙輔選的選項。

據了解，朱立倫將啟動全台輔選行程，22日將南下出席洪秀柱南征造勢大會，用行動力挺洪秀柱；朱立倫隔週也規劃跟新北立委參選人聯合造勢，以及為台北市立委參選人站台。

知情人士也提到，朱立倫18日曾到苗栗拜訪基層，前後任苗栗縣長劉政鴻和徐耀昌難得同框，主要就是因朱立倫與兩人皆有交情，加上苗栗縣議長鍾東錦居間穿針引線，才讓兩人放下過去恩怨，為國民黨勝選而團結，讓地方紛紛讚朱立倫是最強黏著劑。（編輯：林興盟）1080920