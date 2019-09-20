召委選舉 徐永明：對民進黨仁至義盡

（中央社記者陳俊華台北20日電）時代力量立委徐永明今天說，過去7個會期他都支持民進黨推出的召委人選，但換來的是一次又一次的失望，遲遲等不到礦業法審查，他對民進黨已仁至義盡，最後一個會期總能不含淚投票吧。

立法院各常設委員會昨天選舉召集委員，選舉結果，民進黨立法院黨團獲得10席召委，國民黨團則與親民黨團合作，共獲得6席召委席次。其中在經濟、內政委員會中，因時代力量立委都將票投給自己，未與民進黨合作，民進黨無緣拿下第2席召委。

徐永明今天在臉書發文表示，第9屆過去7個會期，只要有召委選舉，他的票都是投給民進黨立委，每次民進黨尋求支持時，他也都一口答應，唯一的要求就是多排一些改革法案，「但換來的是一次又一次的失望」。

徐永明說，讓他印象深刻的是，西元2017年夏天舉行臨時會時，花了整整一週的委員會審查礦業法，雖然無法在臨時會完成修法，但已經有所進展，也進到深水區條文，期待新會期開議後不久就能完成改革。

他說，開議後時代力量不斷呼籲召委快排審，但就像狗吠火車一樣，等不到礦業法的議程，結果在會期最後一週排了2天委員會草草結束，當時希望民進黨召委至少多排一天審查，能多一分進展都是好事，卻被嗆「臨時會你去提案」。

徐永明表示，礦業法改革喊了快3年，現在還躺在立法院待協商，如果執政黨真有心處理，召委不要拖延、密集排審，說不定修法早已完成。礦業法只是其中一個例子，「召委選舉我對民進黨已仁至義盡，最後一個會期總能不含淚投票吧。」（編輯：郭萍英）1080920