韓國瑜民調低 洪秀柱：要持續努力整合藍營

將投入台南市第6選區立委選舉的前國民黨主席洪秀柱（前中），20日受邀前往國民黨台北市議員羅智強（左）街頭演講現場；洪秀柱對於高雄市長韓國瑜近期民調低迷表示，應持續整合藍營，努力到明年選舉投票前，也盼讓「韓粉」外溢成為韓國瑜勝選力量。中央社記者劉建邦攝 108年9月20日

（中央社記者劉建邦台北20日電）國民黨前主席洪秀柱今天表示，應持續整合藍營，努力到明年選舉投票前，也盼讓「韓粉」外溢成為韓國瑜勝選力量，希望黨主席吳敦義可投入參選艱困選區立委，但要尊重吳的意願。

將投入台南市第6選區（包含仁德區、歸仁區、關廟區等）立委選舉的洪秀柱，今天受邀前往國民黨台北市議員羅智強在台北市街頭演講現場。

洪秀柱接受媒體聯訪時，被問及關於「韓粉」是否會成為國民黨明年選戰的成敗關鍵時表示，「韓粉」非常熱衷、信任高雄市長韓國瑜，希望讓「韓粉」擴大、外溢，成為韓國瑜勝選的關鍵力量。

至於韓國瑜近期民調低迷，外界認為是因藍營整合力道不足，後續可能影響立委選情。洪秀柱說，所以要努力加強整合藍營，並持續到明年投票前夕，而參選立委的人也要自己努力，「母雞很重要，小雞若可拉抬母雞，不是也很好」，大家一起努力。

洪秀柱被問及「郭韓」雙方目前還未會面時表示，希望韓國瑜可加強雙邊聯繫，其他各方面也要多聯繫多加強。

媒體報導，外傳吳敦義有意自提明年立委不分區第1名。對此，洪秀柱說，僅是傳言尚未證實，但也希望吳敦義可投入到艱困選區的立委選舉，才能提升藍軍士氣，但要尊重吳敦義的意願。（編輯：方沛清）1080920