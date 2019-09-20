陸推台灣介選計畫 綠委：會把台灣民眾越推越遠

（中央社台北20日綜合報導）中國以預算無上限的「台灣介選計畫」全面打壓台灣外交、軍事等各層面。民進立法院黨團書記長李俊俋今天說，只會把台灣民眾越推越遠，對兩岸關係沒任何幫忙；國民黨團總召曾銘宗說，中國大陸別挖台灣外交牆腳，無助兩岸關係改善。

根據國安團隊與多國情資，中國領導人習近平因應10月召開的中共四中全會，主導預算無上限的「台灣介選計畫」，在外交、軍事與觀光等各層面全面打壓台灣，以緩解他在政治上遭黨內問責的沉重壓力，強挖台灣南太邦交國即為此計畫一環。

李俊俋向中央社記者說，中國基本上的問題，在於與現在民主自由的社會脫節太遠，所以中國對於民主自由萬分害怕；對於台灣一直以民主自由為主要根基、不斷發展下，中國還是採取過去的手段，不斷壓迫、禁止民主，這樣的方式也可以看到在新疆、香港不斷發生。

李俊俋指出，中國用同樣的方式在壓迫台灣，只會把台灣民眾越推越遠，對兩岸關係沒有任何幫忙，也勢必引起中國內部人民對民主自由的渴望；中國真的要三思，用這種壓迫、打擊的方式，去影響其他國家的民主自由與選舉，不是很正常的方式。

李俊俋表示，從去年選舉就可以發現，中國企圖利用地下匯兌等方式影響台灣選舉，而台灣國安及司法等單位都持續注意中；另外，因為過去的傾中，導致中國對台統戰所講的「入戶、入腦、入心」，確實在台灣有相當程度的影響，因此民進黨執政後積極補破網，包括之前的「國安五法」修正等，而台灣人民也要有所心理防備。

曾銘宗表示，媒體報導所謂國安團隊掌握情資，中國大陸領導人習近平主導「台灣介選計畫」等相關情節，是否屬實？如果屬實，國安單位應該出面向國人說明清楚；如果訊息不實，選舉炒作，要追究國安團隊責任。

曾銘宗呼籲，中國大陸不要挖台灣外交牆腳，無助兩岸關係的改善。國安團隊與外交部必須「做最好的準備」與「做最壞的打算」，避免外交「系統性」崩盤。

時代力量黨主席、立委徐永明說，香港反送中事件給習近平很大壓力，台灣正好要大選，也給中國操作空間，但中國會不會適得其反，「預算無上限」反而幫總統蔡英文催選票，習近平要想清楚，不要損人不利己；若台灣人民用選票證明是反中的話，在反送中事件後，明年習近平的領導權威恐會更重傷。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，他認為讓台灣百姓能有自主的選舉空間，對岸干預越少，百姓的選擇度會越好；干預越多，從長期來看，對岸的影響都是幫助到對手，不應該插手管台灣內部的選舉。台灣民眾有自主性，呼籲對岸，經過幾次政黨輪替，應該要看出真正的核心問題。（編輯：蘇龍麒）1080920