吳敦義再提治安差有分屍案 蘇貞昌：別打嘴砲

（中央社記者吳欣紜台北21日電）行政院長蘇貞昌今天表示，大家都重視治安，應一起努力；至於中國國民黨主席吳敦義再提治安不好、有分屍案，蘇貞昌說，不應拿這種事打嘴砲。

TVBS報導，吳敦義昨天說，總統蔡英文執政後，華山地區發生分屍案，不到兩個月台中市發生一件，台南市發生一件，前總統馬英九8年執政沒發生過任何分屍案。

蘇貞昌上午在台北市出席108年度產銷履歷達人頒獎典禮後受訪表示，吳敦義過去也曾講這種話，當時大家都覺得怎麼會講這種話，如果再講就不只是失言，是觀念問題。

「我們覺得不該如此」，他說，大家最重視治安，一定要一起努力，「更不要就這種事情來打嘴炮，這樣不好」。

另外，高雄市近日街頭暴力頻傳，除內政部警政署刑事警察局長黃明昭進駐，內政部長徐國勇昨天也到高雄了解；高雄市長韓國瑜表示，很容易讓人感覺這是政治操作。

蘇貞昌說，治安全國一體，無論是犯罪者或犯罪型態各地不一，才會有警政署、刑事局及各總隊，當哪個地方有治安疑慮，就第一時間動用各方力量遏制，才能讓國民安居樂業。

他說，「過去我們都一直這樣做，這次也是這樣做」，一定希望各地方政府做好自己本身工作，如果有疑慮或不足的地方，中央政府第一時間都會幫忙。（編輯：李明宗）1080921