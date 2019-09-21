防魚目混珠 蘇揆：跨部會加強產銷履歷權威性

（中央社記者吳欣紜台北21日電）行政院農業委員會今天舉行產銷履歷達人頒獎典禮，行政院長蘇貞昌致詞時表示，產銷履歷讓民眾對農產品有信心也吃得安心，將跨部會加強產銷履歷的權威性，防魚目混珠。

農委會今天上午在台北希望廣場舉行產銷履歷達人頒獎典禮，頒發15名產銷履歷農民典範，感謝他們透過技術精進、團隊合作、經驗傳承等方式，創造產品特色價值，落實永續發展經營理念。

蘇貞昌今天出席並頒獎給每一名產銷履歷達人，他致詞時表示，台灣推行產銷履歷後，各業界包含農民都非常認真投入，尤其是青農都相當了解產銷履歷的重要，甚至一起支持。

蘇貞昌表示，產銷履歷制度落實生產過程詳實紀錄、全程驗證及資訊公開的精神，未來要讓全台民眾看到產銷履歷農產品就能放心，因此將跨部門合作，讓產銷履歷標誌應更有權威感、發揮更大效果，並把不良的、壞的或是帶有健康顧慮的一起排除在外，就像排斥非洲豬瘟病毒在外一樣。

農委會主委陳吉仲致詞也提到，今年6月15日讓吉園圃標章退場後，為了鼓勵更多農友參與產銷履歷驗證，農委會透過驗證費用補助3分之2、大型通路設置產銷履歷專櫃等方式，盼用需求帶動供給。

陳吉仲強調，未來也將結合農產品冷鏈及加工系統，讓產銷履歷結合全球良好農業規範認證前進2020年東京奧運，讓農業往前進、農民更豐收。（編輯：張芷瑄）1080921