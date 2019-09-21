韓國瑜：緩和兩岸緊張關係 才是負責任

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）台灣連續與2個邦交國斷交，國民黨總統提名人韓國瑜今天在屏東接受媒體聯訪時表示，把外交困難歸咎於一國兩制，是把複雜問題簡單化，緩和兩岸緊張關係，才是負責任的。

台灣16日與南太島國索羅門群島斷交，外交部長吳釗燮昨天宣布與另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係。

國民黨提名的總統候選人、高雄市長韓國瑜今天在屏東竹田鄉天使花園參訪文心蘭產業時，媒體詢問他，針對總統府說中國要用外交手段脅迫台灣接受一國兩制，韓國瑜表示，馬英九過去8年執政沒有接受一國兩制，把外交困難歸咎於一國兩制是把複雜問題簡單化。

他說，到底外交部這幾年工作有沒有做到位，有沒有很認真的執行任務，兩岸關係是和緩還是劍拔弩張，任何事情一定要對症下藥。馬英九執政時，中國大陸也有外交打壓，台灣要用智慧、自由民主、愛心與生活方式和大陸互相交流，來緩和緊張關係，這才是負責任的。

今天是韓國瑜被國民黨提名為總統參選人後首度到屏東，也是首次的產業之旅，他表示，到各地訪問弱勢團體、產業、拜廟等多元參觀，才能更清晰、接地氣，了解到經營者的困難。

媒體詢問韓國瑜是不是到深綠地區搶攻選票，他說，不認為還有哪裡是絕對藍綠，去年縣市長選舉，民心已思變，政黨或政治人物做不好，人民會用選票讓他下台，從去年的高雄市長選舉可證明，他這麼說是有絕對的可靠性，台灣人民越來越聰明。

韓國瑜今天首站到屏東萬巒鄉百年古蹟萬金聖母聖殿，第2站參觀文心蘭產業，並到東港福灣莊園參訪金牌巧克力，晚上在東港餐廳與國民黨屏東幹部會面並造勢。眾多韓粉熱情跟隨，韓國瑜並向韓粉推薦國民黨屏東提名的立委參選人葉壽山和周佳琪。

韓國瑜在參訪天使花園的文心蘭產業後表示，果農、菜農和花農都是台灣農業的驕傲，台灣1年有新台幣45億元的蘭花產值，1/3在屏東，天使花園1年外銷160萬支熱帶蘭花，錢滾錢沒有什麼了不起，用自己創意、勤勞和打拚賺錢，並幫國家賺外匯才了不起，高屏一家親，他到屏東了解在地產業，未來擬定政策，才能真正傾聽民意。（編輯：謝雅竹）1080921