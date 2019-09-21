參選總統之路 王金平：下一步還是選到底

2019IPC媽祖盃輪椅體育運動舞蹈國際公開賽21日在雲林北港鎮立體育館舉行，前立法院長王金平（2排右3）下午到場為參賽者加油，受訪時對於選舉議題表示，下一步還是會參選到底。（王金平辦公室提供）中央社記者葉子綱傳真 108年9月21日

（中央社記者葉子綱雲林縣21日電）前立法院長王金平今天表示，「下一步還是參選到底」，從來沒有失去自己的諾言；至於傳言他拒簽中國國民黨31名大老的連署聲明，王金平以「絕非事實」澄清。

「2019IPC媽祖盃輪椅體育運動舞蹈國際公開賽」今天起2天，在雲林縣北港鎮立體育館登場，包括中華台北及各國共18國、300多名選手以舞會友競技；總統蔡英文上午參加開幕式，王金平下午到場，都受到熱情歡迎。

王金平接受媒體聯訪時，對於外傳國民黨31名大老的連署聲明，他事前看過且拒簽，王金平首先澄清說，「那是講句比較粗魯的話，也是胡說八道」，怎麼人家會要求他來簽署，他連看都沒看過，絕非事實。

對於參選總統下一步該怎麼走，王金平說，「下一步還是參選到底」，從來沒有失去自己曾承諾的「參選到底」，上天要他來擔任這個職務，也一定要請上天幫忙「安排一條好路讓我走」，這條路應該漸漸地現露出來了。

至於與鴻海集團創辦人郭台銘及台北市長柯文哲的合作，王金平說，柯文哲的部分當然有人再去接觸，郭台銘的部分本來就與他約定了，「他參選、我支持，我參選、他支持，他就是等待我的決定」；媒體追問「這是您們之間的默契？」王金平回答「對」。

對於自己參選是否覺得可以勝出，王金平回答，「沒有勝選的信心或期待的話，幹嘛要去選？」他曾講過「台灣一定要走中道路線」，政治走中道、經濟走正道、社會走公道，這三道終究會變成台灣的主流，中道不是只走中間，是要能夠容納左右兩邊，將整體整合起來，這才是台灣需要的。（編輯：謝雅竹）1080921