侯友宜參訪泰國文創產業 獲邀參加曼谷設計週

（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）新北市長侯友宜率團訪問泰國，今天參訪泰國創新經濟促進局，交換文化創意產業經驗。創新經濟促進局邀請新北市參加明年的曼谷設計週，雙方一起激盪腦力和創意。

侯友宜18日到24日考察東協3國，20日和21日訪問泰國。他今天拜會泰國創新經濟促進局（Creative Economy Agency, CEA），受邀參加「2020曼谷設計週」，雙方針對設計產業與城市美學廣泛交流。

泰國文創設計產業聞名全球，侯友宜拜訪創新經濟促進局時表示，文創不分疆域種族，希望能多與泰國交流，一起腦力激盪，催生更多元的思維。接待侯友宜的創新經濟促進局執行董事阿批實（Apisit Laistrooglai）當場邀請新北市參加明年的2020曼谷設計週。

侯友宜詢問主辦單位曼谷設計週的執行模式與經費來源，阿批實表示，曼谷設計週預算主要分成兩部分，政府負擔60%，民間負擔40%，總經費2000多萬泰銖（約新台幣2020萬元），邀請各國城市及設計師和創意家共同參與。

侯友宜指出，曼谷設計週邀集各國城市參加，結合前衛設計與商業行為，展現多元文化也帶動經濟，非常適合做為新北市推廣創意設計產業的借鏡。

他也提到，未來可採區塊個別經營方式，各區塊在每週提出創新設計，大方秀出成果，市府則負責提供資源給學生、老師及設計團隊，同時媒介商業交易平台。

侯友宜說，區塊個別經營模式除了提升市民美學素養，所留下的成品，還能翻轉新北城市風貌。阿批實則表示，泰國政府很重視文創產業，支持有創意想法的民眾，包括手工藝者、餐廳、廚師等，也支持有創意的空間改造及商業模式，非常歡迎新北市一起交流。

侯友宜現場特別介紹新北市鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館以及位於板橋的市立圖書館總圖，他指出這些建築物的設計具有國際水準，歡迎創新經濟促進局所有成員到台灣參訪，感受新北美學風格。（編輯：周永捷）1080921