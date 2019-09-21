參拜南投多間宮廟 蔡總統強調讓台灣人有尊嚴

（中央社記者吳哲豪南投21日電）總統蔡英文今天南下南投參加九二一地震紀念活動，另前往南投林太師廟等多間宮廟上香，蔡總統說，這次大選是場由台灣人民自由意志主導的選舉，只要她當總統，台灣人有尊嚴。

今天是九二一大地震20週年，總統蔡英文在民主進步黨籍立法委員蔡培慧、林靜儀等人陪同下，南下來到南投縣中寮鄉的龍眼林福利協會，參加協會九二一大地震紀念活動，緊接著前往南投林太師廟、配天宮以及福順宮等宮廟參拜。

蔡總統一行人先來到龍眼林福利協會，蔡總統贈送匾額給協會，感謝協會在九二一大地震後致力於照顧偏鄉老人；蔡總統致詞時說，九二一地震帶來嚴重災情，也給了團結的機會，期盼透過即時掌握防災資訊、強化防災基礎建設、防救災工作接軌國際，全面強化救災體系，也期許國人團結努力，讓台灣更有韌性。

蔡總統隨後前往南投林太師廟等多間宮廟上香以及演講，也和來到宮廟的支持者握手合影，蔡總統指出，今年是九二一大地震20週年，台灣人團結打拚，代表台灣人堅韌，而台灣在國際上也面臨很多挑戰，現在有很多建設和改革要做，正是關鍵的時刻；民進黨執政3年多很打拚，她率領的政府很努力的拚經濟、照顧大家，在國防上變得更強，國際上也和許多民主國家做朋友。

蔡總統表示，台灣面對來自中國的文攻武嚇，中國也試圖介入這次的總統大選，她希望這次的選舉是一場由台灣人民自由意志主導的選舉，不會因外部的壓力改變意志，也不會被假消息改變選舉，她對台灣人民有信心，相信人民對她也有信心，只要她當總統，兩岸關係不挑釁，也不輕易退讓，讓台灣人有尊嚴。

蔡總統說，她上任後，台灣經濟持續成長，今年一整年經濟表現，國際預估台灣表現將是亞洲四小龍之首，她要呼籲民眾對台灣的經濟有信心，而台灣經濟表現好，政府稅收增加，國家可以減稅，將經濟成長的成果和人民一起分享。

蔡總統傍晚則是出席國際青商會全國年會開幕典禮，蔡總統致詞時指出，經濟部去年成立「投資臺灣事務所」，單一窗口為中小企業提供水電、用地等服務，也在各地成立青年創業園區，協助青年將創意變成生意，預計創造5萬多個就業機會，多管齊下以提升青年的薪資水準。（編輯：謝雅竹）1080921