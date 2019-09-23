高鐵南延屏東經費 陳美伶：按工程時程安排

（中央社記者陳俊華台北23日電）國發會主委陳美伶今天說，高鐵南延屏東案是重大政策，確定要做，財務是調度規劃的問題，未來會按照工程時程安排，且在前瞻基礎建設計畫中，就已經編列規劃經費。

立法院經濟委員會今天邀請國家發展委員會主任委員陳美伶列席報告業務概況，並備質詢。

陳美伶會前受訪時表示，每一項行政院會通過或是院長核定的計畫、方案，在研擬過程中，財主單位包括財政部、主計總處都會參與，並做好財務規劃才會核定、對外公布；國發會在審查重大公共建設時，不管是可行性評估、綜合規劃時，財務計畫都是非常重要的一環，會仔細衡量、計算後才會核定。

對於高鐵南延屏東案，陳美伶說，因為還在進行可行性評估，等方案研擬完成後送到行政院，交給國發會審議時，就會包含財務問題，才會做綜合規劃。真正要編列工程預算，要等綜合規劃後，才會開始編列，這是跨年度的計畫，將會有完整規劃，「不必擔心」。

媒體詢問，高鐵南延屏東案是否可能因經費問題遭擱置，陳美伶表示，因為這是重大政策，「是確定要做的」，財務是調度規劃的問題，未來會按照工程的時程做安排。

另外，民進黨立委莊瑞雄質詢時說，高鐵南延是創造雙贏的建設，行政院長蘇貞昌10日到屏東宣布高鐵南延案，但9日有媒體報導標題寫著「政院將宣布高鐵南延案？國發會：還沒審查」，質疑行政院政策遭國發會打臉。

陳美伶答詢時表示，行政院在前瞻基礎建設計畫中就已經編列規劃經費，「這是既定政策」，交通部研擬過程路線還沒定案，還在審查中，也還沒把可行性評估送到行政院，「並沒有說這政策不做」，這是早在前瞻計畫就確定的政策方向，未來是要完成行政流程；國發會的功能是完善行政院既定政策的計畫內容。（編輯：郭萍英）1080923