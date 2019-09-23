陳副總統：邁向非核家園 為了台灣永續發展

（中央社記者葉素萍台北23日電）副總統陳建仁今天接見2019非核亞洲論壇與會外賓，他說，為了台灣永續發展及人民生命財產安全，邁向非核家園絕對是勇敢無悔的堅持；他也期盼透過各國與會代表的交流，發掘能源轉型與非核家園更多可能性。

陳副總統今天在總統府接見外賓，包括，非核亞洲論壇日本事務局局長佐藤大介、2017年諾貝爾和平獎得主史維寧（Dave Sweeney）、台灣環境保護聯盟會長劉志堅等，由總統府國策顧問施信民、立法委員吳焜裕及經濟部次長林全能陪同。這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

陳副總統致詞表示，今年第26屆「非核亞洲論壇」在台灣舉行，這代表台灣推動「非核家園」的努力已獲得國際朋友肯定，非常歡迎與會外賓來到台灣。

陳副總統說，推動非核政策一直以來都是政府努力的目標，早在2002年，台灣就通過環境基本法，將非核家園目標明確入法。2016年總統蔡英文上任後，政府啟動能源轉型政策，積極推動再生能源，讓既有的核電廠在屆齡時功成身退，並預計在2025年達成非核家園的目標。

推動非核家園的過程中，陳副總統提到，社會一定有不同的聲音，去年公投第16案通過，政府雖然依據公投結果刪除電業法相關規定。但是，台灣地狹人稠，核廢料無處可去，為了台灣的永續發展及人民的生命財產安全保障，邁向非核家園絕對是勇敢、無悔的堅持。

他說，非核亞洲論壇聚集了包含日本、韓國、菲律賓、越南、印度、土耳其、蒙古、澳洲、美國及中國等國的專家學者，致力於推動非核家園政策，在今年邁入第26屆之際，能在以非核家園為永續目標的台灣舉辦，更極具意義；陳副總統期盼，透過各國與會代表之間的交流，發掘出能源轉型與非核家園更多的可能性。（編輯：楊凱翔）1080923