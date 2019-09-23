私菸案138條買主是誰 財政部：本週完成調查

針對私菸案後續調查，時代力量立委黃國昌23日再提出多點質疑，包括總統專機上購買免稅菸品，至今仍有138條買主不明。財政部長蘇建榮（中）回應，將循刷卡紀錄追查，於本週完成調查。左為總統府副秘書長施克和，右為國安局長邱國正。中央社記者裴禛攝 108年9月23日

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）針對私菸案後續調查，時代力量立委黃國昌今天再提出多點質疑，包括總統專機上購買免稅菸品，至今仍有138條買主不明。對此，財政部長蘇建榮回應，將循刷卡紀錄追查，於本週完成調查。

交通部長林佳龍、總統府副秘書長施克和、華航董事長謝世謙、華膳總經理安隆祺以及蘇建榮等官員，今天受邀列席立法財政委員會，就「108年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」進行專題報告並備詢。

就私菸案後續調查、咎責，黃國昌提出幾點質疑，第一，總統蔡英文說要徹查到底，國安局前局長彭勝竹及總統府前侍衛長中將張捷下台，為何華航董事長謝世謙卻不須同樣負起政治責任。

第二，私菸案中，網路預購菸品總共9274條，其中9200條為國安局少校吳宗憲購買，33條為華航空品處職員黃湘媚訂購，剩餘41條預購者是誰，至今沒有對外說明，同時，黃湘媚濫用職務預購的33條菸品，海關是否已依法沒入、開罰。

第三，私菸案中，總統專機上共銷售735條菸品，其中241條由吳宗憲購買，200條由田姓華膳公司副主廚購買、129條為白姓隨機空服員購買、27條由黃姓總統府侍衛室上市購買，但剩餘138條免稅菸，至今買主不明，要求財政部儘速完成調查。

此外，黃國昌也針對總統專機載運行李及私菸貨車為何不查扣、黃湘媚存放於華膳空廚的私菸以外預購商品下落，以及後續是否將黃湘媚移送法辦等，進一步質詢相關單位出席官員；包含今天所提出的所有質疑，黃國昌要求相關單位在今天下班前提出說明。

對於立委質疑，林佳龍回應，確實目前對華航檢討報告不甚滿意，基於交通部權責，希望華航董事長要把私菸案調查清楚，並進行改進。

此外，蘇建榮則允諾，針對機上銷售138條買主不明的免稅菸，將請華航提供購買刷卡紀錄，以藉此追查免稅菸買主，本週內完成調查；至於黃湘媚網購的33條菸品，是否違反菸酒管理法「運輸私菸」規定，已移請桃園市政府進行調查。（編輯：楊凱翔）1080923