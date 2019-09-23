蔡總統：過去3年 政府破獲470個幫派犯罪組織

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天說，過去3年多，政府一共破獲470個幫派犯罪組織，逮捕嫌犯3877人；她要告訴每位家長「請你們放心，身為總統，維持社會安定，是我最重要的目標之一」。

蔡總統晚間透過臉書貼文向家長們喊話「治安優先、家長放心」。

她說，現在是社群的時代，網路公眾人物的言行，對小朋友、青少年有很大的影響。她自己也有使用社群，跟大家一樣，很關心如何維持一個健康的社群環境。

蔡總統提到，這陣子收到不少網友留言，特別是家裡有孩子的家長，紛紛表達他們對治安的憂心。她公開告訴每位家長「請你們放心，身為總統，維持社會安定，是我最重要的目標之一。」

她說，針對高雄近日的治安狀況，內政部跟警政署透過專案方式徹查，不論是傳統犯罪或是新型態由網路直播引發的治安事件，都務必嚴加執法，將犯罪相關人等一網打盡。

蔡總統表示，過去3年多，政府一共破獲470個幫派犯罪組織，逮捕嫌犯3877人。政府也執行「安居緝毒專案」，掃蕩所有製造、運輸、販賣毒品的成員，從源頭杜絕毒品的危害。維持治安，是政府的責任。「意圖破壞社會安寧的不良分子，請不要心存僥倖，不然，下一個被逮捕歸案的，就是你。」（編輯：蘇志宗）1080923