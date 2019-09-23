陸方接連打壓 陸委會諮委：非針對國安五法反制

（中央社記者沈朋達台北23日電）中國大陸近日對台多所施壓，陸委會諮詢委員會議日前判斷，這應非針對台灣修正國安五法的反制；但修法成效出現後，陸方可能採訂定「反分裂國家法」細則在內的反制作為。

大陸委員會今天公布第14次諮詢會議發言重點，會議主題為「中國大陸對國安五法相關修法可能對策與作為」。

會中學者引言時指出，陸方一方面採暫停陸客來台自由行、在邦交國或國際組織進行攻擊等強硬作為；另一方面推出惠台政策、加強民間交流等作法爭取台灣民心，對政府政策施壓。此反制措施是其一貫政策，似乎並非針對台灣修正國安五法的作為。

部分諮詢委員也指出，國安五法修法期間，正值美中貿易戰、香港「反送中」事件、台美關係提升等複雜情勢，難以斷言陸方相關作為和修法的關聯性。

有諮詢委員提到，陸方對台打壓的趨勢並未改變，推測國安五法修正將被當成運用的議題，但考量到台灣總統大選在即，為避免刺激民眾、增加選民反感，應不至於有針對性的反制。

諮詢委員也表示，陸方目前在內外部都有各項議題待處理，可能觀察國安五法實際執行成效後，才啟動具體的反制作為。而訂定「反分裂國家法」的實施細則，也在陸方選項中。

此外，多數諮詢委員都表示，社會雖對國安五法修正有共識，但對修法內容仍不明瞭，政府應加強宣導和論述，讓民眾易於了解，避免被陸方操作產生誤解。（編輯：林克倫）1080923