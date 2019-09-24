提點子籲遏止帶職參選 內政部：若修法廣納意見

（中央社記者潘姿羽台北24日電）民眾日前於公共政策網路參與平台提點子「遏止帶職參選歪風，補選經費應改由原提名政黨及參選人支出」，不過內政部回應，候選人的參選條件不宜過度限制，後續若要修法，會就上述提案意旨，廣納意見。

民眾Wade今年5月底於公共政策網路參與平台提點子「遏止帶職（及未盡任期義務）參選歪風，補選經費應改由原提名政黨及參選人支出」，他認為，部分政治人物因個人利益而帶職參選，選上他職所遺留的補選費用及社會成本，卻由全民買單，損耗社會成本及國家經費。

提案內容建議，若有參與其他公職選舉而須補選其遺留公職，補選所耗費的選舉經費，應修法由原提名政黨及參選人支出。

此提案順利於60日內獲得5000份附議數，達到成案門檻，主管機關內政部須於2個月內回覆參採情形。

內政部9月將回覆內容公開於平台，指出參政權是憲法第17條明文保障，選舉活動是民主政治核心，因此對於候選人的參選條件，不宜過度限制，以符合比例原則的規範。

內政部也說，台灣民選公職人員種類眾多，各類公職人員出缺補選規定不同，提議內容的可行性還得就各種出缺事由與補選間的因果關係，僅由帶職參選者負擔補選費用的公平性，以及是否影響政治人才流動等面向，進行通盤考量。

至於帶職參選的議題，時代力量立委徐永明曾表示，預計提案規範追繳其原支領的競選經費補貼費用；內政部指出，針對提議人及立委所提意見，內政部已經錄案參考，未來啟動修法作業時，會持續廣徵各界意見辦理。（編輯：林興盟）1080924