副總統期許2030年前完成消滅貧窮飢餓等目標

（中央社記者溫貴香台北24日電）副總統陳建仁今天在首屆亞洲學術區域會議中表示，期許在2030年前，一起完成聯合國的「全球永續發展目標」中消滅貧窮飢餓、降低兒童死亡率、提升產婦保健、對抗病毒、確保環境永續與全球夥伴關係等目標。

副總統陳建仁上午出席「第一屆亞洲學術區域會議」，以「全球公共衛生學術發展」（The State of Academic Public Health Globally）為題在大會開幕式中發表專題演講。

陳副總統在英文演講中以生活常見的疫苗做例子闡述全球公共衛生與流行病學的發展概況。副總統表示，透過台灣在研究肝病、慢性砷中毒等事件的經驗與預防，強調公共衛生與預防醫學的重要性。

副總統期盼，國內外公衛專家與領袖的共同努力，透過各種論壇或培訓提升公共衛生教育，期許在2030年前，一起完成聯合國的「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）中消滅貧窮飢餓、降低兒童死亡率、提升產婦保健、對抗病毒、確保環境永續與全球夥伴關係等目標。

陳副總統也與美國公共衛生學院暨學程學會（The Association of Schools and Programs of Public Health,ASPPH）執行長Laura Magana、ASPPH主席波士頓大學公共衛生學院院長蓋立（Sandro Galea）及台大公共衛生學院院長詹長權等，共同針對公共衛生教育的發展以及未來挑戰進行座談。（編輯：郭萍英）1080924