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助理咆哮行政官員 黃國昌：造成紛擾十分抱歉

最新更新：2019/09/24 15:10
立法院立委研究大樓24日傳出時代力量立委黃國昌（圖）辦公室助理咆哮行政部門官員；黃國昌回說十分抱歉，並已告誡同仁，未來不能再犯。（中央社檔案照片）
立法院立委研究大樓24日傳出時代力量立委黃國昌（圖）辦公室助理咆哮行政部門官員；黃國昌回說十分抱歉，並已告誡同仁，未來不能再犯。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北24日電）立法院立委研究大樓今天傳出時代力量立委黃國昌辦公室助理咆哮行政部門官員；黃國昌說，造成紛擾，十分抱歉，無論如何，監督施政應就事論事，他已告誡同仁，未來不能再犯。

立法院研究大樓9樓的黃國昌辦公室上午傳出咆哮聲，聲音之大也驚動同層樓的立委與助理。據目擊的助理透露，黃國昌辦公室突然傳出一名男子的嘶吼聲，聲音並非黃國昌本人，而這位助理還命令中油的職員罰站，並要求中油副總要親自到辦公室，「否則就要罰站到副總來為止」。

另外，據流傳出數十秒的現場音檔中，這名男子大罵「你給我站著，莫名其妙嘛！你們兩個過來！當眾講他們禮拜五的時候怎麼講的？沒有過來之前，就在那邊站著！」

黃國昌下午在臉書發文表示，今天上午國會辦公室與行政部門發生衝突一事，「造成紛擾，十分抱歉」；無論如何，監督施政應就事論事，剛已告誡同仁，未來不能再犯。（編輯：郭萍英）1080924

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