挨批公務群組邀入黨 蔡壁如：成員皆民間友人

（中央社記者梁珮綺台北24日電）媒體報導，台北市政府市府顧問蔡壁如在公務群組發送邀請加入台灣民眾黨訊息，挨批行政不中立；蔡壁如今天說，該群組由民間友人組成，未處理公務。

蔡壁如下午在市政大樓11樓接受訪問時，作上述表示。

她說，昨晚所傳的群組成員多為艋舺在地社區發展協會的人，「裡頭唯一官員是（前社會局長）許立民，他現在也不是了，我就認定是民間友人」。

蔡壁如表示，群組當時成立是要規劃艋舺博物館以及街友問題，有36名成員，如今已沒討論公務。

她說，「我不大敢加入台北市政府的公務群組，不要給人家壓力」，不敢打擾公務員，只有加入輿情與召開會議的群組。

蔡壁如說，邀請入黨相關訊息發送的群組多由民間友人組成，自己平常也會協助轉傳，「我常常晚上坐捷運，就會幫忙宣傳」，強調與23日晚間簽書會參與人數多寡無關，因簽書會限定180人參加。

至於是否列入不分區立委，蔡壁如表示，若要代表台灣民眾黨主席柯文哲的意志，應該要列入，否則自己個性不太適合擔任立委。

不過，蔡壁如也說，把不喜歡的事情做好叫做厲害，「我常常會展現自己的厲害」，認為人生在世，無須過於在意要怎麼樣。（編輯：李錫璋）1080924