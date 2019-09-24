侯友宜訪越南富美興造鎮 結束東協3國考察

（中央社河內24日電）新北市長侯友宜今天參訪越南「胡志明市富美興新都心造鎮案」，看到企業家丁善理及其二子將原本的沼澤荒野開發成越南最先進的黃金區塊，感佩他們在異鄉努力打拚，成就非凡。

侯友宜18日至24日率團至新加坡、泰國、越南3國考察，希望增進與東南亞國家協會（ASEAN）這3國的城市、產業及文化交流。侯友宜今天參訪此行最後一站「胡志明市富美興新都心造鎮案」後說，考察所見所得將作為新北市的塭仔圳及林口工一重劃區等開發案的學習指標。

胡志明市第7郡富美興（Phu My Hung）新都心是越南的造鎮奇蹟，台灣企業家丁善理30年前來此投資，並由兩個兒子接續率領富美興集團，耗費15年填海造陸、改善地質，將3300公頃的沼澤荒地，建設成為越南工商繁榮、生活機能最佳的新市鎮。2013年被「哈佛商業評論」譽為「新興亞洲都市擴張的最佳示範」。

侯友宜抵達富美興新都心，集團總裁丁廣鋐親自接待，並由兄長錩新科技公司董事長丁廣欽帶領參訪，分享造鎮經驗。丁廣欽介紹，都心區有發電廠、加工出口區及各種城市基礎設施，同時也規劃市民友善生活空間，區內綠地與公共空間面積超過40%，設有多所國際學院，包括日本、韓國、南西貢、澳洲及台商子女就讀的學校。

侯友宜在參訪中提及與丁善理的好交情，看到丁家兄弟團結一心、事業有成，圓了父親的夢，他也倍感榮耀。侯友宜說，新北市也有造鎮或城市整體開發的構想，包括塭仔圳新都心開發案、林口工一市地重劃案等，富美興的成功開發模式可供新北市政府學習。

另外，昨天晚間在侯友宜見證下，新北市工業會理事長白文亮與柬埔寨曼哈頓經濟特區總裁楊克誠簽署合作備忘錄（MOU）。曼哈頓經濟特區2005年設立，為美德醫療集團（Medtecs International Corp. Limited）受柬埔寨委託成立的首座示範經濟特區，面積400多公頃，也是柬埔寨最大的經濟特區，區內每月進出口貨櫃達2000多個，年出口金額超過新台幣155億元。

專程從柬埔寨到越南與侯友宜會面的楊克誠表示，台商在柬埔寨舉足輕重，創造將近400萬個就業機會，台灣人建立的曼哈頓經濟特區，台商占7成，員工有3萬2000人；簽署備忘錄後，期許柬埔寨與新北市有更緊密的商業交流與投資合作。

侯友宜9月18日率團赴新加坡、泰國、越南，進行7天市政考察及投資招商之旅，在參訪胡志明市富美興新都心後，行程劃下句點，預定今天晚間返抵台灣。

侯友宜說，此次行程十分緊湊，白天參訪活動滿檔，晚上回到飯店還要開會討論，並透過社群網路與市民即時分享考察心得，雖疲累但收穫滿滿。他特別感謝隨團的企業代表一路相挺，以及新加坡、泰國、越南各界人士的盛情接待與貼心安排。（編輯：郭中翰）1080924

在新北市長侯友宜（後右3）見證下，新北市工業會理事長白文亮與柬埔寨曼哈頓經濟特區總裁楊克誠，23日在越南簽署合作備忘錄（MOU），加強柬埔寨與新北市更緊密的商業交流與投資合作。（新北市新聞局提供）中央社河內傳真 108年9月24日

新北市長侯友宜24日參觀越南胡志明市富美興新都心造鎮。他表示，富美興的開發模式可供新北市學習借鏡。（新北市新聞局提供）中央社河內傳真 108年9月24日