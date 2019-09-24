談幼托 總統：2到6歲都能在幼兒園獲得照顧

（中央社記者王淑芬、程啟峰高雄24日電）總統蔡英文今天南下高雄參訪新民非營利幼兒園，對於年輕父母生兒育女的照顧，總統說，政府希望讓2到6歲的小朋友，從幼幼班、一直到大班，都可在幼兒園得到很好照顧。

總統下午由總統府祕書長陳菊、立委劉世芳、高雄市政府教育局長吳榕峯陪同參訪左營區的「新民非營利幼兒園」，總統關心院童受教狀況，並聽取彭婉如文教基金會副執行長簡瑞連簡報非營利幼兒園運作現況。

總統致詞表示，對於年輕父母生兒育女的補助及照顧，是政府重要的政策。從8月起全台推動育兒津貼及幼兒園補助，分好幾個層面，第一，如果孩子是自己在家裡帶，政府補助每位小朋友2500元，當家中有第三胎的孩子，會再多補助1000元；第二，是公立幼兒園的增加，計畫到2024年全國公立幼兒園增加至3000班，以減輕許多家庭負擔。

總統說，雖然公立幼兒園的總量增加，但仍有許多小朋友就讀非營利及準公共化私立幼兒園。因此政府也有學費的補助，讓就讀非營利幼稚園的家庭月繳3500元、就讀準公共化幼兒園的家庭月繳4500元，其他的都由國家負擔。換言之，政府希望讓2歲到6歲的小朋友，從幼幼班、一直到大班，都可以在幼兒園裡面，得到很好的照顧。

蔡總統下午稍早前往元帝廟參拜。談及經濟發展，總統說，台灣要強，經濟要做好，照顧人民。三年來為經濟打下好的基礎，雖然國際經濟局勢受到中美貿易戰影響起伏，但台灣經濟仍維持穩定成長。今年第2季的經濟成長率是亞洲四小龍第1名，國際機構也預估台灣全年仍會是四小龍第1名。正因為經濟有成長，稅收有增加，政府透過全民減稅，讓大家5月報稅的時候都能感受得到。

總統也提到，年初至今外商對台投資大幅增加，台商回台投資金額也已累積到6000億。同時，還有許多國家重大建設在投入。現在台灣已進入到投資大爆發時代，加上未來還有要再加入的投資，相信可以支持未來好幾年經濟發展的動能，這樣政府就可以繼續照顧老人家及年輕人。(編輯:孫承武)1080924