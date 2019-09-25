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首頁 / 政治

國慶晚會首度移師桃園 蘇嘉全邀僑胞同歡

最新更新：2019/09/25 13:29

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）今年的雙十國慶晚會「攜手世界．台灣耀飛」將移師桃園市，10月9日傍晚將在桃園高鐵站前廣場登場，國慶晚會籌備會主任委員、立法院長蘇嘉全表示，要讓僑胞看見桃園發展。

今年國慶晚會10月9日下午5時30分起，將在高鐵桃園站前廣場舉行，主題是「攜手世界．台灣耀飛」，民眾可以從9月26日上午10時起，在桃園市各區公所憑身分證索票，每人限索2張，送完為止，晚會當天憑票入場，晚間8時後自由入座，並有現場實況轉播。

蘇嘉全表示，國慶晚會希望到各縣市舉辦，讓僑胞也能看到各縣市的發展，這幾年，桃園在市長鄭文燦的領導下成績斐然，透過晚會舉辦讓僑胞有更多到桃園的機會，相信會對桃園產生非常好的印象，以後一定會為桃園、為台灣帶來更大商機。

對於記者詢問有2個國家斷交，可說是風雨飄搖的一年。蘇嘉全說，雖然有2個國家與台灣斷交，但是全世界有107個國家的國會議員到立法院，他們的來訪都是對台灣的成就及民主自由肯定。

桃園市長鄭文燦表示，國慶晚會首度移師桃園舉行，希望自世界各地返台的僑胞看到桃園的熱情、多元跟溫暖。晚會除了演唱桃園女兒鳳飛飛的歌曲，也有台語經典曲目、群星會時代及流行歌手，可說是老、中、青三代跨族群多元展現，這正是台灣的特色。（編輯：張芷瑄）‭1080‬925

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