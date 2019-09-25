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感恩見面會是否憂韓不請自來 郭辦：入場有限制

最新更新：2019/09/25 16:36

（中央社記者王承中台北25日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，郭台銘28日將舉辦首場感恩見面會，不擔心國民黨總統參選人韓國瑜不請自來，因為當天入場要掃QR CODE，且兩人見面不需要用不請自來的形式。

郭台銘28日將在台北三創生活園區舉辦首場的感恩見面會，蔡沁瑜下午接受媒體聯訪時，對於是否會擔心韓國瑜不請自來表示，不擔心韓國瑜會不請自來，因為當天入場要掃QR CODE。目前也未收到任何兩人的共同友人有聯絡的訊息。

蔡沁瑜指出，韓國瑜的心力還是放在直播、選舉跟市政比較好，兩人見面就順其自然，也不需要用不請自來的這種形式，畢竟週六是郭台銘與郭粉的見面會，把時間留給郭台銘跟支持者互動比較好。另外，郭台銘在得知見面會報名踴躍，也不排除在原本規劃的6到8場的見面會外，再增加場次。

對於與台北市長柯文哲的合作，蔡沁瑜表示，即便郭台銘不參選總統，一樣跟柯市府保持相當密切的聯繫，區域立委跟不分區立委名單也會互相討論，在區域立委的部分雙方有達到默契，郭陣營若有推薦人選，民眾黨經過評估後，該選區就不會提名。

蔡沁瑜指出，郭台銘絕對沒有要與柯文哲成為立法院雙龍頭，把重點放在國會是希望0到6歲國家養、100億身障基金都能夠在立法院有認同的立委推動。她說，好的政策對國家未來發展是好的。

另外，蔡沁瑜也表示，郭台銘決定不參選後，第一時間就告訴柯文哲，也詢問柯文哲是否需要援助 ，但柯文哲在第一時間就婉拒，郭台銘覺得，以往跟政界人士相處，幾乎沒有遇過這樣的人，很感佩柯文哲的決定，更加深兩人彼此合作的默契。

對於郭台銘將成立類似日本松下政經塾的郭台銘學院，蔡沁瑜表示，名稱還未定，主要是希望培養媒體科技、政策經濟、政治選舉人才，希望熱愛中華民國，對科技立法、媒體公共事務參與有興趣的年輕人可以透過這樣的管道來為國家服務。（編輯：林興盟）1080925

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