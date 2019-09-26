總統專機旅客超買菸品 財政部：海關將開罰

財政部配合私菸案檢方第一階段偵查終結，近日針對未涉及刑責、但購買超量菸品的總統專機上旅客進行調查，26日起寄發處分書，先就攜帶超量菸品但未申報情形開罰。圖為私菸案菸品。（檔案照片／民眾提供）

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）財政部表示，配合私菸案檢方第一階段偵查終結，近日針對未涉及刑責、但購買超量菸品的總統專機上旅客進行調查，今、明兩天將寄發處分書，先就攜帶超量菸品但未申報情形開罰。

財政部關務署官員表示，私菸案涉及的違規樣態多且複雜，例如違規搬移菸品、以非旅客身分團購超量菸品、機組員違規機邊交貨，旅客購買超量菸品等，購買內容除了菸品，還有其他免稅品。

關務署官員指出，其中涉及刑責部分已交由檢方調查；基於刑事優先原則，刑事調查確認無刑責者，會轉由海關採行政裁罰。台北地檢署日前第一階段偵查終結，確認有18人不涉刑責也與私菸案無關，海關第一階段主要就這18人先進行調查。

關務署官員說，經瞭解，這18人中，有3人僅購買1條菸品，沒有違反超量攜帶菸品規定；其餘15人購買菸品數量皆超過1條，身分都屬於總統專機上旅客，為機上取貨再攜帶入境。這15人中，除部分在入關時有誠實向海關申報並未違規外，其餘全都因攜帶超量菸品且未申報而違反菸酒管理法。

關務署官員表示，依規定，扣除免稅數量（1條），超量攜帶菸品，將由海關沒入，並處每條新台幣500元罰鍰；將陸續在今、明兩天寄出處分書。

至於私菸案中出現的其他相關違規型態，例如專機旅客在機上訂購但非機上取貨，機組員購買且機邊交貨、以非旅客身分團購菸品或搬移菸品，以及違規購買菸品之外免稅物品，關務署說，將儘速釐清各涉案人員的違規情形，祭出下一階段裁罰。（編輯：林興盟）1080926