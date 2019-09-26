美國議員推台北法案 國民黨：有利推動外交工作

（中央社記者余祥台北26日電）美國聯邦參議院外委會通過協助台灣鞏固邦交的「台北法案」。國民黨今天表示，除感謝美國的支持與協助外，也呼籲民進黨政府，提出具體突破外交困境的政策與實際作為，才是正本清源之道。

美國參院外交委員會25日通過「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019），簡稱「台北法案」。這項法案由共和黨籍的參議員賈德納（Cory Gardner）及其他3名參議員在5月提出，目的是協助台灣鞏固邦交。

國民黨透過新聞稿表示， 近期台灣陸續與索羅門群島、吉里巴斯斷交，雖然多國發聲支持以及多名美國議員聲援，台灣仍無法參與國際民航組織（ICAO）大會，顯示在大陸當局步步壓迫下，台灣對外關係的艱難與困頓。美國參議院外交委員會通過該法案，適時協助台灣在惡劣的外交處境中獲得喘息空間，有利於推動相關外交工作。

國民黨指出，美國的助力雖然對台灣維繫國際空間有很大的幫助，但最重要的課題仍是執政當局需提出鞏固友邦、拓展外交空間的具體政策與方案，否則僅倚靠美方的協助絕非根本之道。

此外，有關美國聯邦眾議院、參議院外交委員會相繼通過「香港人權與民主法案」，國民黨表示，期待該法案的通過能促使香港邁向更民主、自由的方向，而非加深香港內部對峙的鴻溝。

國民黨呼籲大陸當局、港府能正視香港問題已成為國際間相當重視的議題，應以對話、溝通的方式，實現多數港民的訴求與期待，儘早讓香港恢復往日的安定與秩序。（編輯：蘇志宗）1080926