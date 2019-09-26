政院將修法管制改造玩具槍 最高罰100萬

（中央社記者顧荃台北26日電）行政院長蘇貞昌今天指示行政院會下週（10月3日）要修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，對將玩具槍改造成具有殺傷力的非法槍枝加強罰則，從最高罰新台幣50萬元提高到100萬元。

行政院下午發布新聞稿，台北市副市長鄧家基上午列席行政院會時提到，玩具槍改造成具殺傷力的非法槍枝仍然泛濫，盼行政院協助解決，在「槍砲彈藥刀械管制條例」修法之前，希望可用行政命令即時管制。

對此蘇貞昌表示，非法槍枝攸關人命，必須予以防治，不能討價還價。而且市面上不肖者所持有的槍，絕大多數、高達六成多來自同一家廠商，犯法者知道持有制式槍跟改造槍刑度差很多，「豈容這些惡徒如此躲法律漏洞」。

蘇貞昌指示，目前持有制式槍與改造槍的刑度不一，請相關部會於下週（10月3日）行政院會提送「槍砲彈藥刀械管制條例」修正草案，並送請立院審議，政府應窮盡一切力量，讓人民安居樂業，滿足人民期待。

蘇貞昌指出，該案涉及兩方面問題，第一是製造「模擬槍」與「操作槍」規避法律規定，但卻極易改造為具殺傷力的槍枝。其二為持有制式槍的刑責是7年以上有期徒刑，改造手槍是5年以上有期徒刑，刑度不一，若犯法者知道持制式槍與改造槍的刑度差異，極易鑽法律漏洞。

蘇貞昌說，市面上玩具槍應有所規範，應瞭解廠商生產過程如何鎖定及出口國外，也請經濟部向業者清楚說明，政府將於近期修法後在全國通案規範，會要求廠商配合。國內絕對要有辦法防治，各地方政府警察局及警政署應有相關資料，只要犯罪槍枝來自何處，政府一定要從源頭想盡任何辦法，做好管制。也請政務委員羅秉成儘速整合部會，從源頭落實非法槍枝管制。

羅秉成回應指出，因具打擊底火才稱「模擬槍」，目前「操作槍」業者為規避，刻意製造沒有打擊底火的槍枝，不落入「模擬槍」的定義範圍內，因此是否可用行政命令方式擴張解釋恐有疑慮，因「具打擊底火」是法律規定，沒有辦法擴張解釋納入，一定要修法。

內政部次長花敬群說，「槍砲彈藥刀械管制條例」第20條之1主要修法要點，第一，為源頭管理，即修正「模擬槍」定義，將「操作槍」納入「模擬槍」範圍並納管。其次為加強罰則，將販售、製造「模擬槍」的罰鍰，從最高50萬元提升到最高100萬元，另對製造、運輸、買賣或交易，由過去的「報備制」改為「許可制」。（編輯：黃國倫）1080926