會計師後援會授旗 總統盼查核機制合理化

（中央社記者溫貴香台北26日電）總統蔡英文今天表示，有一些會計師反映，進行藍色申報簽證的企業，被查的比率高於10%，沒有經過簽證的企業被查核的機率比較低，應該想辦法合理化；也請會計師隨時告訴政府那些制度與方法須修正。

總統蔡英文下午出席在台大醫院國際會議中心舉行的2020蔡英文連任全國會計師後援會成立大會，出席人員踴躍，主辦單位估計超過1500人，總統授旗予後援會全國總會長黃奕睿，現場挺小英、加油聲不斷。與會者包括立法院副院長蔡其昌，財經部會首長也都到場致意後先行離開。

總統致詞表示，今年經濟成長率預測值上修到2.46%，台灣總體經濟表現被評等為全球最穩定；今年政府很有勇氣編了一個平衡預算，這是22年來第一次在年度預算上不用舉債，凸顯執政團隊非常注重財政紀律。

總統表示，有一些會計師反應，經過會計師進行藍色申報簽證的企業，被查的比率高於10%，反而是沒有經過簽證的這些企業被查核的機率比較低。

藍色申報書指使用藍色紙張，依規定格式印製之結算申報書，專為獎勵誠實申報之營利事業而設置。總統當場為會計師請命，「至少想辦法可以讓它（指查核機制）合理化好不好。」現場立刻響起熱烈掌聲。

總統說，今年要上路的財團法人法也需要很多會計師朋友的簽證，政府不可能有這麼多人力與時間對財團法人機構進行檢查，會計師的協助是非常重要的一環。

總統表示，第一線的會計師對每一個產業的脈動與趨勢都有最新的掌握，因為產業的財務報表都是經過會計師簽證，總統拜託會計師未來要協助企業提高競爭力，走向世界、布局全球，「更重要，要隨時告訴政府有那些制度、那些做法，需要修正，讓我們的企業在國際間更有競爭力」。

總統表示，距離選舉只剩下一百多天，對岸中國一定會想盡辦法讓台灣的選舉結果對中國有利，並揭露中國最擔心的三件事，第一，台灣人團結，因此要團結所有力量一次展現在國際社會面前。

第二，展現最優質的台灣民主。總統說，民主的選舉不可以有假消息、假訊息、或惡意操控與違反民主社會期待的做法，呼籲一起消滅假訊息、假消息，「當然我也不反對你站出來罵他們幾聲也是很好的」。

第三，總統說，中國最擔心台灣強大，除了拚經濟外，台灣社會安全網一定要做好、國防自主也要做好，這幾年來執政團隊在軍購上努力有成，學習到許多關鍵技術，這表示國際對台灣是支持的，對台灣作為民主國家在全球地位的肯定。（編輯：紀淑芳）1080926

總統蔡英文（前）26日下午在台北出席全國會計師後援會成立大會，致詞時向支持者分享經濟成長率上修的好消息，也感謝會計師們熱情相挺。中央社記者徐肇昌攝 108年9月26日