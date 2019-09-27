被徵詢接北市副市長 黃珊珊：會跟宋楚瑜說明

對於北市府徵詢擔任副市長一事，親民黨台北市議員黃珊珊（中）27日受訪表示，主席宋楚瑜2、3年前就知道市長柯文哲希望由她接副市長的想法，因她遲未確定，所以沒跟宋報告，後續會跟宋說明。中央社記者劉建邦攝 108年9月27日

（中央社記者劉建邦台北27日電）親民黨台北市議員黃珊珊被北市府徵詢接副市長。黃珊珊今天說，主席宋楚瑜2、3年前就知道市長柯文哲希望由她接副市長的想法，因她遲未確定，所以沒跟宋報告，後續會跟宋說明。

黃珊珊昨天證實接獲北市府徵詢擔任副市長一事，親民黨秘書長李鴻鈞今天指出，親民黨給予尊重與祝福，也不會反對，可是彼此要互相尊重，柯文哲要黃珊珊接副市長，好歹也知會一下，這是基本禮貌。

黃珊珊下午接受媒體聯訪，被問及北市府徵詢接副市長是否有跟宋楚瑜報告。黃珊珊說，宋楚瑜2、3年前就知道柯文哲希望由她接副市長的想法，但因她遲未確定，所以事先未跟宋報告，「可能主席有誤會，確定後會跟主席說明」。

她表示，親民黨是個溫暖家庭，有意見不同還是一家人，可透過溝通解決，可能是因媒體詢問才有這樣的回答。

黃珊珊說，親民黨跟民眾黨是合作關係，而非相互競爭，且柯文哲從來沒跟她提過政黨之間問題。至於被外界認為是下一屆台北市長接班人，她表示，想太多，把市政做好，才能得到民眾肯定。

她說，其實柯文哲和宋楚瑜還是常會碰面，且宋楚瑜的高度應該不會在乎瑣碎小事，都在考慮國家大事。

媒體詢問，若接副市長，可以幫柯文哲的部分。黃珊珊指出，應可協助柯文哲與議會關係。（編輯：唐聲揚）1080927