如何取得競選總統門票 王金平：慢慢就會顯現

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）前立法院長王金平今天到屏東縣政府拜會縣長潘孟安，媒體詢問如何取得競選2020年總統門票及是否披橘袍，他說，上天要他出來，這條路就會慢慢顯現，並表示郭台銘一定支持他。

王金平帶著幕僚及他為屏東規劃的縣政願景拜會潘孟安，媒體聯訪仍關心他競選2020年總統要如何取得門票、是否披橘袍，王金平表示，披什麼袍都沒關係，上天要他出來選的話，一定會安排一條路讓他走，這條路要怎麼走不知道，大家慢慢看，因緣成熟時，路慢慢就顯現出來。

被詢問到鴻海集團創辦人郭台銘是否一定會支持他選總統，王金平說，「當然沒問題，老早約定好，我們是關公兄弟，他選我就不選，現在他不選，我當然要選取這個機會」。至於與台北市長柯文哲之間如何合作，王金平說，會盡力尋求彼此合作的途徑。

媒體詢問王金平有沒有和親民黨主席宋楚瑜見面，王金平說，宋楚瑜目前出國，還沒安排見面時間，他們是老朋友，隨時可見面。對於選總統可能被國民黨開除黨籍，王金平說，還沒到開除黨籍地步，順著因緣走就好。

王金平表示，自從今年3月宣布競選總統後，就積極準備，一方面是國政所有的白皮書，及為全台22縣市所規劃的政策，屏東是他發表的第4個縣市，之前已向台中市、雲林縣和彰化縣發表過，台北市和高雄市的規劃也已做好，22縣市政策是由前經建會副主委黃萬翔所規劃，他對每個縣市都很熟悉。

王金平表示，對於屏東縣未來的發展，規劃裡列出發展瓶頸困難點、經濟發展、文化傳承、社會照顧、環境永續、科技園區、文化經貿產業園區、海洋遊憩園區及交通網，高鐵早就應該延伸到屏東，高雄捷運橘線也應延伸，今天不做，明天後悔。

潘孟安表示，王金平在立法院時教導他很多，是台灣近代民主歷史的活字典，他在告別立法院的演說，送了主席台上的王金平「台灣公道伯」5個字。

潘孟安說，王金平請黃萬翔從不同角度模擬全國22縣市未來的發展，是很好思考未來方向，雖與王金平分屬不同政黨，但王金平帶來這麼好的禮物，他責無旁貸接待，純粹是縣政探討。（編輯：謝雅竹）1080927