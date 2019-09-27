力拚總統連任國會過半 首創總統立委同框照

（中央社記者溫貴香台北27日電）民進黨928全代會將為總統、立委選舉參選人舉行誓師大會，總統蔡英文今晚在官方LINE@首創推出民眾可以和總統、立委同框照，力拚總統連任、國會過半的決心，社群科技戰再出新招。

總統蔡英文連任辦公室發言人廖泰翔晚間表示，這次在官方LINE@推出「2020總統立委一起贏」同框照活動，將是總統展現在LINE@上的社群優勢，總統的LINE@目前有約58萬人追蹤。

他表示，總統透過手機LINE「輔選各地立委」，讓每位支持者都可以透過活動介面，點選自己所在的選區，找到自己的立委參選人以及立委參選人的臉書或者LINE@帳號，除了在民進黨黨慶前拉抬立委選情外，也提升整體綠營立委的社群能量。

廖泰翔表示，這次同框照以2020競選主視覺進行設計，由蔡總統連任辦公室和民進黨文宣部與網路部合作，將蔡總統、立委參選人設計同框畫面，上方則以競選口號「LET’S WIN」作為主標，中間則為支持者自行上傳的照片。

他進一步說，支持者只要上傳自己的照片，就會製作出屬於自己獨一無二的專屬行動看板，兼具「同框照」與「立委合掛看板」的二合一效果。支持者更可以透過手機將圖片傳給親友，增加社群的擴散效益。（編輯：紀淑芳）1080927