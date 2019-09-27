賴清德10月中擬赴美助選 蔡賴配能否成局受注目

民進黨28日舉行全代會，總統蔡英文（左）和前行政院長賴清德（右）同框破局；不過，賴清德行動辦公室發言人李退之證實，民進黨主席卓榮泰已邀賴清德10月中旬到美國華府等地與僑界會面。外界解讀，賴清德代表民進黨訪問僑界，顯示「蔡賴配」已成局。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北27日電）民進黨明天舉行全代會，前行政院長賴清德確定不出席，蔡賴同框破局，不過，賴清德行動辦公室發言人李退之今晚證實，民進黨主席卓榮泰已邀請賴10月中到美國華府等地與僑界會面，賴清德正配合積極調整行程。

外界解讀，賴清德代表民進黨訪問僑界，顯示「蔡賴配」已成局，也有消息傳出「蔡賴配」近日可望拍板。蔡陣營發言人阮昭雄則表示，總統蔡英文多次表示與賴清德溝通沒有問題，對民進黨團結有信心，會在適當時機推出競選組合，團結一致贏得勝選。

上報晚間報導，蔡陣營安排10月中將派賴清德代表蔡總統前往美國出席後援會活動，蔡賴配近日將底定。

賴清德今晚透過行動辦公室發言人李退之表示，卓榮泰邀請賴清德赴美拜訪僑界，賴認為這樣的事情應該支持、參與，但他同一時間有私人出國行程，因時間衝突，整體行程還在調整中；這與賴清德未來要在什麼位置、與誰「配不配」是兩回事。

阮昭雄受訪時也表示，民進黨重要幹部或黨公職都會到海外與僑界互動交流，分享台灣政治局勢的經驗，相關的行程都還在聯繫規劃，確定後再整體說明。

李退之說，卓榮泰本週與賴清德見面，就初選過程向賴清德說明，會面過程中，卓榮泰向賴清德提出到美國華府等地向台僑說明2020大選對台灣的重要性，賴清德表示，作為民進黨的一員，對於這種事情，當然要支持、參與。

李退之說，因卓榮泰邀請的美國行程與賴清德原先規劃的私人出國行程有衝突，兩邊的行程還在「喬」。

卓榮泰晚間接受中央社訪問表示，他6月底訪美時，台灣鄉親們一再表達希望邀請賴清德到美國，回國後，他跟賴清德表達僑界的期待，當時賴清德沒有答覆。

卓榮泰說，美國台灣同鄉會的鄉親們，近日再次提出邀請，因此他日前與賴會面時又談到此事；記者問是否代表蔡賴配成局，卓榮泰表示，要以總統說法為主，副手人選是總統的職權。（編輯：謝佳珍）1080927