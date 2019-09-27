促進台日關係有功 沼田幹夫獲頒特種外交獎章

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）來台超過5年的日本駐台代表沼田幹夫即將離任。外交部長吳釗燮今天頒贈「特種外交獎章」給沼田幹夫，表彰他駐台期間對台日關係的貢獻。沼田說，未來在日本也將持續促進台日友好關係。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮今天頒贈「特種外交獎章」給日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫。

吳釗燮致詞時表示，沼田長期為台日關係努力，不但促成「交流協會」正名為「日本台灣交流協會」，台日在經貿、投資、關稅、中小企業、教育、漁業、災防、海上救助及第三地市場等領域也簽署了20項合作協定。

吳釗燮說，近來日方更多次表達對台灣參與國際民航組織、世界衛生大會的支持，今年更促成日本首次參與共同主辦台美「全球合作暨訓練架構」。

吳釗燮說，再過幾天，GCTF將首度移師到帛琉舉辦「南島語言復振國際論壇」，成為台美日在國際及區域議題上攜手合作的成功典範，相信未來會有更多理念相近國家加入GCTF的合作架構。

他也特別感謝沼田在台灣需要幫助的時候，第一時間挺身而出，包括在臉書公開發表友台聲明、協助台灣鞏固邦交，以及聲援台灣參與世界衛生組織、聯合國及國際民航組織的訴求。他期待這股正面力量可以延續下去，讓台日關係不斷深化。

沼田致詞時表示，感謝台灣各界友人長期以來的支持與協助，並勉勵日本台灣交流協會人員延續台日友好精神。他說，今後在日本也將繼續協助促進台日友好關係持續發展。

此外，外交部也在官方推特以日文發布相關推文，並發布多張照片，包括吳釗燮致贈沼田的獎牌，獎牌上面寫著「我最敬愛的大哥哥」。

曾任日本駐緬甸大使的沼田是日本資深外交官。外交部指出，沼田自2014年7月起擔任日本駐台代表，至今已超過5年，是2000年以來日本駐台代表任期最長的一位。（編輯：謝佳珍）1080927