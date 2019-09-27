基層期待蔡賴配 綠委：靜待總統錦囊妙計

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北27日電）民進黨立委管碧玲今天表示，基層對「蔡賴配」有期待，能否成功還不得而知，「靜待總統的錦囊妙計」。民進黨立委吳思瑤則說，如果真的是「蔡賴配」，是遲來的好消息。

民進黨明天舉行全代會，前行政院長賴清德確定不出席，蔡賴同框破局，不過，賴清德行動辦公室發言人李退之今晚證實，民進黨主席卓榮泰已邀請賴10月中到美國華府等地與僑界會面，賴清德正配合積極調整行程。

民進黨立委管碧玲晚間向中央社記者表示，在台北市長柯文哲確定不選總統後，基層有些賴清德的支持者認為，黨內的總統初選民調不夠準確，但蔡、賴兩人都很有智慧、很有胸襟地去化解基層的疑慮，看得出雙方持續在溝通。

管碧玲說，至於是否代表「蔡賴配」，現在還不得而知，副手人選當然要尊重蔡總統的決定，但基層確實都有這樣的期待，「靜待總統的錦囊妙計」。

民進黨立委吳思瑤表示，不管是否代表「蔡賴配」成形，此事至少能解讀為賴清德在大選中，扮演相當重要的角色，是否蔡賴配要尊重蔡總統的安排，如果是真的，就是遲來的好消息。

民進黨立委何志偉說，蔡總統、賴清德兩人不僅是民進黨的共同資產，更是台灣的共同資產；從這件事可以證實雙方有良好的互動，而且不但是現在進行式，更會是未來進行式。

民進黨立委李俊俋說，「蔡賴配」基層期待很久，但賴清德這次出訪是否跟這有關，他不清楚。他7月陪民進黨主席卓榮泰訪美時，很多台僑也希望賴清德可以到美國和僑界見面；另外，對於這件事，其實不必有那麼多解讀，但這可視為賴清德很認真為蔡總統輔選，民進黨是團結一致的。

民進黨立委賴瑞隆認為，對於總統大選，甚至是立委席次過半，以及帶領台灣走向下一個世代等，「蔡賴配」是重要的組合，是大家共同的期待、樂觀其成。（編輯：謝佳珍）1080927