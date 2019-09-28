桃園農博登場 蔡總統肯定園區低碳設計

（中央社記者邱俊欽桃園28日電）總統蔡英文今天在2019桃園農業博覽會開幕典禮表示，政府照顧農民，桃園農博則獲全台唯一低碳博覽會金質獎，值得推薦民眾一玩再玩。

蔡總統上午在桃園市新屋區舉辦的開幕典禮表示，農博相當精彩，適合一再遊玩；她從農博試營運開始每年參加，就是要用行動告訴大家，桃園農博真的很讚。

蔡總統說，桃園在桃園市長鄭文燦帶領與民眾努力下，利用城市年輕活力不斷創新，每次博覽會都有不同的突破，今年農博不管在場館、建材與工法等都經低碳建築認證，桃園農博也是台灣第一個拿到全園區碳足跡認證博覽會，也獲低碳建築貢獻獎及全台唯一低碳博覽會金質獎。

蔡總統表示，她參觀園區時看到不少農村經濟研發，相信台灣農業絕對有能力走向國際。

蔡總統說，政府不斷擴大農業經濟補助與照顧農民、保險等措施，現正著手規劃農民退休制度，讓農民多一層保障。政府照顧農民的心不變，絕對是農民最好後盾，一起為台灣農業努力，讓台灣農業更蓬勃發展。（編輯：李明宗）1080928

總統蔡英文（右8）28日出席2019桃園農業博覽會開幕典禮，蔡總統表示，桃園農博獲全台唯一低碳博覽會金質獎，園區相當精彩，值得推薦民眾一玩再玩。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年9月28日