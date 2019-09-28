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總統：改善清潔人員工作環境 好穿好行好洗好住

最新更新：2019/09/28 14:50
總統蔡英文28日出席「低碳環保車輛授車典禮」，並坐上小型掃街車，對著鏡頭比出大拇指，表達對全國清潔人員的肯定。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年9月28日
總統蔡英文28日出席「低碳環保車輛授車典禮」，並坐上小型掃街車，對著鏡頭比出大拇指，表達對全國清潔人員的肯定。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年9月28日

（中央社記者邱俊欽桃園28日電）總統蔡英文今天參加「低碳環保車輛授車典禮」肯定全國清潔人員表示，支持行政院編列預算，改善清潔人員工作環境，達到「好穿、好行、好洗、好住」。

桃園市政府與行政院環境保護署合作汰換老舊清運車輛，蔡總統表示，感謝環保署、各縣市政府環保局及全國所有在工作崗位上盡心盡力的清潔人員，有他們努力，「讓我們有乾淨的環境」。

蔡總統說，台灣環境整潔，第一線清潔人員功不可沒，她支持行政院投入預算幫清潔人員設計制服、改善機具、引進設備與改善休息空間，達成「好穿、好行、好洗、好住」。

「好穿」部分，蔡總統表示，8月已完成設計的清潔人員新制服希望穿起來舒適，也展現對清潔隊員的尊重；「好行」方面，行政院加碼補助，協助各縣市政府環保局買低碳垃圾車、汰換資源回收車及各式機具，讓大家工作更安全、更有效率。

「好洗」、「好住」部分，蔡總統說，提供清潔人員更方便舒適的洗衣服、盥洗設備，希望大家出勤忙碌後，能有較舒適的盥洗與休息環境與空間。

蔡總統巡視各低碳環保車輛後，坐上小型掃街車，對鏡頭比出大拇指，肯定全國清潔人員。

桃園市長鄭文燦感謝蔡總統及環保署支持，讓人口不斷增長的桃園市成為更美好、幸福的低碳城市。（編輯：李明宗）1080928

總統蔡英文（右4）28日出席「低碳環保車輛授車典禮」，肯定全國清潔隊員的努力及付出，強調支持行政院編列預算，改善清潔隊員的工作環境，達到「好穿、好行、好洗、好住」4大任務。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年9月28日
總統蔡英文（右4）28日出席「低碳環保車輛授車典禮」，肯定全國清潔隊員的努力及付出，強調支持行政院編列預算，改善清潔隊員的工作環境，達到「好穿、好行、好洗、好住」4大任務。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年9月28日
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