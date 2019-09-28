蔡沁瑜：無論王金平做什麼決定 郭台銘都支持

（中央社記者余祥台北28日電）外傳前立法院長王金平有意爭取親民黨提名參選總統，鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，郭台銘曾說過，無論王做什麼樣的決定都會支持，這個初衷沒有改變，現在要等王做決定後，他們再看要怎麼配合。

郭台銘今天在三創生活園區舉辦台北場的感恩之旅，與粉絲見面，但不接受媒體採訪，由永齡基金會副執行長蔡沁瑜接受媒體聯訪。

郭台銘日前申請退出國民黨，國民黨主席吳敦義昨天已經批准，吳敦義今天受訪時強調，郭台銘曾說自己是永遠的中華民國派，「我們殊途同歸」，也希望郭台銘能關心國民黨的立委。

蔡沁瑜說，謝謝國民黨尊重郭台銘的意願，也了解吳敦義慰留是出於善意，現在開始郭台銘跟國民黨分道揚鑣，更加海闊天空，未來不受黨紀束縛，有更寬廣的空間，為中華民國服務，當中華民國最強外掛。

至於國民黨指將與郭台銘殊途同歸，蔡沁瑜說，不太清楚為什麼用這個形容詞，但若可以一起為中華民國努力，讓台灣同胞過更好的日子，這也是郭台銘想要努力的目標，祝福國民黨，大家一起加油。

媒體詢問，現在郭台銘跟國民黨關係是否已經緩和，蔡沁瑜表示，了解吳敦義的善意，只要是為中華民國好的事，郭台銘都願意做，也許有機會可以好好與吳敦義談談，不因黨派、藍綠分彼此。

至於未來是否會幫助國民黨立委，蔡沁瑜說，一直以來都是只要理念一致、志同道合，本於這樣的初衷，都是郭台銘願意支持的對象；不分黨派、跳脫藍綠框架，只要認同郭台銘理念，郭都願意站台輔選。

媒體追問，現在是否有國民黨立委爭取郭台銘支持，蔡沁瑜說，目前沒有。

外傳郭台銘下週將為台灣民眾黨立委參選人拍定裝照，蔡沁瑜表示，目前暫定規劃的時間是10月2日，但還會再做整體評估，因為提名還不是很完整，10月2日是否能拍或是要針對第一批拍，還要再研究。

對於未來是否會借將給台北市長柯文哲，蔡沁瑜說，郭、柯一直以來都是合作關係，雙邊也密集開會，不會特別說派什麼人過去，或那邊派人過來，「就是一個團隊一起做事」。

至於前立法院長王金平在其中的角色，蔡沁瑜表示，跟王金平保持密切聯繫，但合作部分還沒有講得很清楚，目前王金平的大聯盟架構也還未成形，還要再了解。

媒體詢問，若王金平代表親民黨參選總統，是否會支持，蔡沁瑜指出，郭台銘曾說過，無論王做什麼樣的決定都會支持，這個初衷沒有改變，現在就要等王做決定後，他們再看要怎麼配合。（編輯：楊玫寧）1080928