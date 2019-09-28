韓國瑜指高鐵延伸案不能取巧 陳其邁專業考量

（中央社記者程啟峰高雄28日電）台灣高鐵延伸屏東拍板採左營方案，但高雄市長韓國瑜今天指出，既已花這麼多預算「絕對不能夠取巧」。行政院副院長陳其邁表示，尊重專業、財務可行性也須符合整體效益評估。

陳其邁下午出席岡山壽天宮媽祖國際文化豐遊季受訪做上述表示。陳其邁表示，希望韓國瑜多了解交通建設整體規劃，必須尊重專業，財務可行性也須符合整體效益評估才會完整；接下來還有很多，不論是區域開發，包括捷運紅線整體考量，不論是區域平衡或整個環島鐵路網，都必須有完整評估。

他指出，現在交通部做可行性評估，還要做一些補充，純粹都是基於專業跟整個財務的考量；行政院初步同意捷運紅線延伸到林園、東港、新園到潮州，必須在整個區域交通路網規劃做全盤性考量，這都必須經過專業及財務總體評估，我們就尊重專業。

他說，計畫核定後，不論是環評或綜合規劃進度可以加快腳步，不然屏東鄉親常在抱怨很多交通建設都只到高雄、沒有到屏東，他們成為二等公民，允中央會加速西部高鐵、東部快鐵，全島鐵路網的規劃，並會加快腳步、如實進行。

高鐵延伸屏東拍板採左營方案，行政院長蘇貞昌強調重大建設非債留子孫，而是「建設留子孫」，帶來的發展效益可讓區域平衡、軌道運輸升級。

不過，韓國瑜韓國上午對於高鐵南延案表示，既然要花這麼多預算，一定要讓利用價值提到最高，盼能經過高雄市區，從長遠來看是最符合高雄、屏東縣市人民的利益，絕對不能夠取巧。(編輯:孫承武)1080928