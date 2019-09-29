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首頁 / 政治

社企世界論壇10月登場 唐鳳率團與會談青年創新

最新更新：2019/09/29 09:07

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）2019社會企業世界論壇（SEWF）10月底將於衣索比亞舉行，外交部表示，行政院政務委員唐鳳將率台灣代表團與會，她也將在有關青年創新的場次中擔任講者。

2019社會企業世界論壇將於10月23日至25日在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）舉行。外交部表示，唐鳳將率領台灣代表團前往參加，這次台灣代表團由來自公、私部門共45名團員組成，包括唐鳳在內的7名成員受邀擔任論壇講者。

根據議程，數位政委唐鳳將於10月24日一場有關青年創新的場次中擔任講者。

外交部指出，SEWF為知名大型國際非政府論壇，主要是集結領導型社會企業，並以國際合作模式推動及支持全球社會企業的發展，解決貧富兩極化、環境與失業等全球性社會問題。

2008年在英國愛丁堡舉辦第1屆SEWF，其後每年輪流於五大洲舉行；SEWF雖屬非政府論壇性質，但逐漸獲得主辦國行政部門重視，主辦國政府官員近年出席情況日趨踴躍。

外交部表示，台灣近年出席SEWF採公私部門合作形式，由政務委員層級官員率團與會。今年代表團成員預計於10月19日出發前往衣索比亞，屆時除學習世界各國最新社企思潮，也將在會場中擺攤宣傳台灣社企的發展成果。（編輯：林淑媛）1080929

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