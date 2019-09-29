蘇貞昌30日將宣布山林解禁 81條林道全面開放

（中央社記者顧荃台北29日電）行政院長蘇貞昌將於明天宣布山林解禁政策，包括一站式入山登記新網站將於11月上線、全台81條林道將開放登山客健行、投入新台幣7億餘元整建全台35座山屋等。

台灣山林資源豐沛，268座高山超過3000公尺，行政院通盤檢討內政部、農委會、國防部等相關單位的山林管制措施，將在保護生態的前提下大幅鬆綁。行政院明天上午將舉行「向山致敬 向山友獻禮」記者會，由蘇貞昌宣布山林解禁政策。

知情官員表示，山林解禁政策包括農委會林務局所管轄的全台81條林道將開放登山客健行，為避免盜採盜伐，實行「管車不管人」措施，只限制車輛出入，人員進出將全面開放，不需申請。

官員說，一站式入山登記新網站也將在11月1日上線，入山證、入園證與山屋都只要在該網站一併申請即可，並將縮短入山證申請期間，過去規定至少7天前申請，將縮短為至少5天，也將增加露營地名額。

另外，官員表示，林務局與國家公園管理處轄下共有35座山屋，將從明年起投入新台幣7億餘元，實施4年整建山屋計畫，年底前則將在每座山屋內配置PAC高壓救生艙，提升安全性；國家通訊傳播委員會（NCC）將盤點改善全台112處主要山區行動通訊，讓偏遠山區也能保有通訊以因應意外事故。（編輯：黃國倫）1080929