選舉假消息 蔡總統：不要轉傳立即求證幫忙澄清

（中央社記者趙麗妍台中29日電）總統蔡英文今天表示，選舉期間很多假消息，呼籲民眾看到怪怪消息時，不要轉傳、立即求證、幫忙澄清，透過選舉展現人民團結的意志，守護民主自由生活。

蔡總統今天出席「2020蔡英文總統連任全國消防防災產業後援會」成立大會，立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇，多位立委陪同出席，支持者揮舞旗幟，熱烈歡迎總統入場，力拚勝選，國會過半，打造更好的台灣。

蔡總統致詞表示，選舉只剩100多天，政策、政績要麻煩大家宣導，可以透過總統的臉書、Line通訊軟體了解，還有各部會的臉書，臉書小編們都把政策講得活潑生動。

總統指出，消息的正確性很重要，選舉期間有很多假消息、扭曲、造假、抹黑，試圖去改變投票人對候選人、政黨的印象。

蔡總統呼籲，如果有看到消息覺得怪怪的，不要再轉傳，立刻求證，幫忙澄清，一方面對候選人有正確的認知，也是保護台灣的民主，讓民主選舉不要被假訊息破壞掉。

蔡總統提到，台灣面臨外來的壓力很大，國家要往前走必須集結足夠的動能，選舉是展現人民團結意志最重要的時刻，請大家展開包容的心，把能夠集結的力量都集結起來，不論是台灣派、中華民國派，是中生代還是新生代，只要是為台灣，大家團結在一起。

2020選戰，蔡總統表示，這是一場為了保護民主自由的選戰，台灣的民主從來不是從天而降，過去台灣經過艱辛的過程，才有民主自由的生活方式，今天下午在台灣各地以及全世界城市都有聲援香港的活動。

蔡總統說，並肩陪伴香港追求民主化的路，更要堅定守護台灣的民主跟自由，民主跟自由的生活方式不能被破壞，世世代代都有延續的責任。（編輯：林沂鋒）1080929