出席工業區後援會 總統：需更多時間執行計畫

（中央社記者蕭博陽台中市29日電）總統蔡英文今天出席中部工業區後援會成立大會，總統說，一連串計畫需要時間執行，政府3年多來很努力，需要更多時間將所有計畫完整執行，以帶動台灣在下一個世代全球地位。

總統蔡英文下午前往台中競選總部，出席2020蔡英文總統連任中部工業區後援會成立大會，立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、經濟部長沈榮津、工業區後援會總會長秦嘉鴻等人出席，現場來自苗栗、台中、彰化、南投、雲林共23個工業區後援會近千人相挺，會後並與總統合照，氣氛熱烈。

蔡總統致詞時說，近來國際情勢變局很多，台灣要從中找到機會，所以今年初政府組成跨部會工作小組，希望將可引回的投資儘量引回台灣，起初設定目標新台幣2500億元，很快就達標，再上調到5000億元，過沒幾個月又滿額，所以現在不設目標，由經濟部儘量去做，目前回流投資已有6000多億元，是非常可觀的數字。

總統蔡英文說，「五加二產業創新計畫」也帶動許多新產業，例如國防產業，相信許多今天出席的廠商，也有某種程度直接或間接參與國防產業，不論是造艦或造機，政府都有完整規劃，尤其建造潛艇及一般艦艇；至於「國機國造」，首架新式高教原型機已出廠，將來進入量產，一定協助台灣本地供應商取得國際認證，讓他們也能支持國際市場的航太產業。

蔡總統說，彰化外海推動離岸風電，將來總投資將達1兆元，這1兆元投資裡面，政府有個很重要要求，就是要國產化，將會為台灣帶來許多製造的新挑戰，也就是說，離岸風電所需要的各種設備，若能有很大比例在台灣生產，對台灣製造業與技術將有很大提升。

蔡總統表示，一連串計畫都需要時間執行，政府3年多來很努力，修改法令，建立執行系統，也看見廠商投資，看到初步成果，但是「我們需要更多時間，將所有計畫完整執行」，讓這些計畫帶動台灣在下一個世代在全球的地位，讓經濟更旺盛發展。（編輯：唐聲揚）1080929