用鐵路串連台灣民主故事 林佳龍：民主可以很觀光

（中央社記者溫貴香台北30日電）「與其在國際會議室討論民主，不如實際帶著外賓搭火車，體驗台灣這塊土地上所發生的民主故事」，交通部長林佳龍今天說，利用鐵路串連台灣的民主成就與文化，民主可以很觀光，觀光可以很民主。

由林佳龍發起，台灣智庫、光合基金會及台灣國家政策協會共同舉辦「台灣民主觀光列車」，邀請來台參加「全球直接民主論壇」上百名國際專家搭乘，也招募18歲至35歲的台灣青年朋友與外賓一起搭乘，遊覽台灣各地具代表性的民主地景。

林佳龍上午在「台灣民主觀光列車」發車儀式暨記者會上致詞表示，火車與車站承載著許多人的記憶與動人故事，因此，利用故事，讓「火車」與「觀光」進行更有趣的結合。外賓們能利用鐵路來串連台灣民主成就與文化，讓「民主可以很觀光、觀光可以很民主」。

林佳龍會後受訪表示，列車將停靠台北站、萬華、桃園、新竹、台中、嘉義、台南與高雄等站，以台北站而言，曾發生獨台會事件、抗議刑法100條，學生們曾在此靜坐；萬華火車站、龍山寺附近過去也有很多演講、甚至是民主香腸、往南有中壢事件等說不完的民主故事。

他表示，民主不是一種表演或儀式，民主就是生活上每一個人的日常，這樣的體驗透過民主觀光列車，他們（外賓們）會自己有答案，離開台灣後，可以做台灣最好的民主觀光宣傳大使。

總統府秘書長陳菊原本要出席上午記者會，後因颱風取消。

全球直接民主論壇主席高曼（Bruno Kaufmann）表示，民主列車的啟程極具歷史性意義。對民主支持者及傳遞者來說，火車扮演著十分重要的角色。他希望藉由民主觀光列車，與台灣民眾交流，發掘台灣民主進程背後的故事，同時了解台灣是如何挺過軍事政權、一黨獨大局面，並發展成為世界上最宜居、發達且民主的公民社會之一。

民主觀光列車親善大使、民進黨台北市立委參選人謝佩芬表示，台灣外交處境艱困，不能用自己的名字參加國際組織，常因中國因素被拒門外，中國不讓台灣走出去，大家就想辦法把人帶進來，以這趟民主列車之旅做為開端，讓台灣人與外國朋友們更認識在台灣所發生過的民主故事。（編輯：楊玫寧）1080930