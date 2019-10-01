陳副總統10日啟動聖德專案 赴教廷參加封聖典禮

（中央社記者葉素萍台北1日電）外交部今天宣布，副總統陳建仁10日將啟動「聖德專案」赴教廷訪問，15日返抵國門；此行除了參加英國紐曼樞機主教等5位天主教先人封聖典禮，也將覲見教宗方濟各，視察駐教廷大使館。

另外，教宗方濟各11月將出訪亞洲國家泰國、日本，至於教宗是否也會訪問台灣或中國；外交部說，目前了解，除了泰國、日本，教廷沒有其他訪問行程的規劃。

外交部次長謝武樵今天在總統府召開記者會，宣布陳副總統將出訪教廷。

謝武樵說，教廷將於10月13日舉行紐曼（John Henry Newman）樞機主教等5人封聖典禮，基於中華民國與教廷77年邦誼以及雙方合作交流的重視，總統蔡英文特別指派陳副總統擔任特使，率團出席封聖大典；此行為「聖德專案」，意思是緬懷天主教先人慈愛仁德。

謝武樵指出，訪團成員包括，他與陳副總統伉儷，再加上8位必要的隨行工作人員，一共11人，這次出訪沒有安排媒體隨行，由總統府在行程確定後統一發布新聞；訪團一行將於10月10日晚間啟程，15日返抵國門，在教廷停留4天3夜。

他說，在教廷行程重點最主要是10月13日的封聖典禮，教廷將依慣例在典禮前後安排各國代表團團長伉儷逐一覲見教宗方濟各，視察駐教廷大使館，參觀大使館正在舉辦的藝術展，並與國籍以及曾在台服務過的外籍神職人員聚會，也會參訪天主教聖地。

謝武樵說，這次封聖的5位天主教先人包括，英國籍紐曼樞機主教、義大利籍萬尼尼修女、印度籍曼其迪揚修女、巴西籍杜思修女、瑞士籍貝斯女士；陳副總統率團出訪，除了表達對5位先人的崇高敬意，也進一步增進與教廷的互動與邦誼。

他說，封聖大典完全是由教廷安排，依照禮賓規定與相關慣例，陳副總統一定會被邀到團長席次，在那個場合，「自然而然會依照國際禮儀與各個代表團團長做自然的互動」。

另外，媒體也關注教宗11月將到亞洲訪問，訪問行程是否納入台灣，以及教宗是否也會去中國訪問。

謝武樵指出，根據教廷發布的出訪訊息，教宗11月份先去泰國，再到日本，「我們也密切注意訪問的發展」；台灣多次向教廷表達希望教宗能夠在適當時間，到台灣訪問，包括，以往天主教教會的主教，以及陳副總統每次見到教宗時，都親自轉達總統蔡英文的邀請，希望教宗能擇時到台灣訪問。

媒體也詢問，如果梵蒂岡同時與台灣及中國大陸維持正式關係，外交部看法為何；謝武樵說，「我們與教廷的邦交，就是跟教廷的邦交」，當然也希望天主教在中國大陸也能夠享受台灣所期待的、各方面的自由民主。

謝武樵說，教廷是友邦，台灣會持續與教廷強化各方面的合作，包括人道、醫療、多邊、雙邊合作持續進行，「對台灣的邦交部分，我們認為相當的鞏固」，像陳副總統這次應邀去教廷，彰顯對天主教會的重視，也是對雙方合作關係持續加強的意願。

陳副總統曾在2018年10月率團訪問梵蒂岡，當時是參加已故教宗保祿六世封聖儀式，2016年9月，陳副總統也曾前往梵蒂岡，出席德蕾莎修女封聖儀式。（編輯：楊凱翔）1081001